Congreso aumenta de una a ocho semanas la licencia de paternidad

A dos debates de convertirse en ley quedó un proyecto que hace trámite en el Congreso, con el que se aumenta la licencia de paternidad de una, que es lo que rige actualmente, a ocho semanas.



La iniciativa, conocida como proyecto de licencia parental compartida, superó este miércoles su segundo de cuatro debates con un cambio drástico: el tiempo de licencia que tendrían los hombres para cuidar a sus hijos recién nacidos, según lo aprobado, ya no sería de una semana como rige la ley actual sino de ocho semanas.



La propuesta, de los congresistas Juanita Goebertus, José Daniel López y Ángela Sánchez, además busca que el periodo de licencia para cuidar al bebé se pueda dividir entre el padre y la madre del menor, con el fin de que los hombres respondan por la crianza de sus hijos en un ejercicio de corresponsabilidad, pero también para eliminar que en los procesos de selección de personal se tenga como criterio si la mujer está en edad reproductiva o no.



El proyecto, además, toma medidas antidiscriminación en procesos de selección, como prohibir preguntas sobre planes familiares y reproductivos y garantizar que cuando una mujer se haga un examen de sangre en un proceso de selección sea ella y no su empleador el que seleccione el laboratorio. Esto porque actualmente se ha visto que a la mujer se le discrimina en el proceso de selección, exigiéndole en muchos casos prueba de embarazo.



La norma crea las figuras de la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial y el fuero de protección parental.

Estas son las claves

- La licencia parental compartida permitiría sumar y redistribuir los periodos actuales de licencia de maternidad y paternidad libremente. Actualmente la madre tiene derecho a 18 semanas y el padre, si se aprueba el proyecto tendrían ocho semanas.



- La licencia flexible de tiempo parcial autorizaría sustituir el tiempo de licencia de maternidad o paternidad actual, por el doble del tiempo, realizando trabajo de medio tiempo y en el marco del teletrabajo.



- Los padres podrían escoger entre: la licencia tradicional de maternidad y paternidad conforme al régimen actual, la licencia parental compartida y la licencia flexible de tiempo parcial.



- Se crea el fuero de protección parental, con el fin de ampliar el régimen actual de protección a los cónyuges o compañeros permanentes de la mujer, en todas las modalidades de licencias establecidas por esta ley.

