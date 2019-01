Las veces que el Congreso ha intentado regular las redes sociales

La polémica propuesta del senador de Cambio Radical Antonio Zabarain de regular el uso de redes sociales porque, según él, se han convertido en instrumento de “antisociales” ya ha sido tema de discusión en varias oportunidades en el Congreso de la República sin que estas iniciativas tengan mucho éxito.

Durante un debate en La W, Zabaraín se mostró disgustado porque, según dijo, mediante las redes sociales se ha puesto en “tela de juicio la honorabilidad del señor fiscal” Néstor Humberto Martínez.

“Hay que ver qué se hace para controlar las redes sociales. Las redes sociales dejaron de ser sociales (...) son el arma predilecta para antisociales”, dijo el senador.

Tras la polémica generada por sus declaraciones, Zabaraín ahondó más en el tema y anunció que legislará para que haya mayor control de estas herramientas virtuales.



“Regularemos uso de redes sociales .Legislaremos para que estas no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales”, anunció el congresistas.



Esta sería la tercera ocasión en la que se lleva al Legislativo una propuesta de este tipo.



En octubre del año pasado, el senador de ‘la U’ José David Name radicó un proyecto en el que propone una regulación nacional para proteger los derechos de los usuarios de Internet.



Básicamente el proyecto de Name busca crear un marco jurídico para “garantizar la protección de la honra y el buen nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través de las redes sociales y demás plataformas en la web”. La iniciativa aún no ha recibido el primer debate.

En 2016, fue el Centro Democrático el que puso el tema en la mesa, pero tampoco mucho éxito.



El proyecto pretendía regular las redes sociales para defender el buen nombre de los colombianos. Además de los ciudadanos, las empresas como Twitter y Fcaebook también se verían afectadas en caso de permitir que se divulgue esta clase de contenido.



El principal obstáculo con el que se han encontrado estas iniciativas es que muchos consideran que al regular las redes sociales se estaría afectando la libertad de expresión.



En 2017, la Corte Constitucional también se pronunció sobre el tema. Allí se estableció que las personas son responsables de las publicaciones que hacen en redes sociales al considerar que el ejercicio de la libertad de información “implica que el mensaje, dato, noticia o comunicación difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales”.



