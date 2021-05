¿Cuándo se votará la moción de censura contra el ministro de Defensa?

A pesar de no pertenecer a la Rama Legislativa, el ministro de Defensa, Diego Molano, se convirtió esta semana en uno de los rostros más visibles en el Capitolio Nacional, pues debió asistir a dos debates de moción de censura en el Congreso en días consecutivos.

El ministro respondió por las actuaciones de la Fuerza Pública en medio de las protestas y algunas menciones que el funcionario habría hecho relacionadas con este tema.



En ambos debates, en Senado y Cámara, Molano fue acusado por la oposición de “mentirle al país”, de haber descuidado la seguridad regional y de “responsable político de crímenes de lesa humanidad”.



Siempre que se cita a un ministro a moción de censura en el Congreso, la idea es que haya un debate previo, en el cual el funcionario entregue sus explicaciones de los temas por los que se le pretende censurar, paso que ya se cumplió tanto en el Senado como en la Cámara.



Posteriormente, según la norma, máximo diez días después deberá haber una votación en la que se decide si estos argumentos fueron convincentes y el funcionario puede seguir en su cargo.



Es decir que a más tardar la próxima semana se deberá convocar a la sesión para que se haga la votación en la que se decidirá si Molano puede continuar en su cargo o no.



Sin embargo, según le dijeron a este diario fuentes de la Secretaría de la Cámara, una tesis que se está manejando en la corporación es que si se hace la votación en el Senado, ya no habría que hacerla en Cámara.



En todo caso, a pesar de los señalamientos de la oposición, es difícil que se logren los votos para sacar el ministro. De hecho, ya las mayorías en el Legislativo salieron a anunciar su respaldo a Molano y, en consecuencia, anunciaron su voto negativo a la moción de censura.



De entrada, el mindefensa cuenta con el apoyo del partido de Gobierno, el Centro Democrático, que en Cámara tiene 33 curules. A esto se suma el Partido Conservador, que este lunes anunció su voto negativo a la moción de censura. Los ‘azules’ cuentan con 21 representantes.



Esta misma posición la asumió este martes Cambio Radical, colectividad que si bien cuenta con 30 curules, podría sumar unos 25 votos, pues en el partido hay algunos en contra de esta decisión y que quieren que el ministro salga de su cargo.



A ellos se sumarán seguramente sectores del partido de ‘la U’ (24 curules), que han hecho pronunciamientos en defensa del ministro.



Con estos apoyos, Molano lograría superar el mínimo de 86 votos para mantenerse en el cargo.



En esta decisión también juega el hecho político de que los sectores conservadores y de centro, como es el caso de Cambio Radical, que no necesariamente apoyan al gobierno Duque, no están dispuestos a entregarle en bandeja la cabeza de un ministro tan estratégico como el de Defensa a la oposición.



Históricamente la moción de censura ha servido fundamentalmente para debatir y para que la prensa y la opinión pública se enteren de algunos temas y problemas de la gestión y de las políticas públicas; pese a esto, ninguna de las mociones propuestas hasta el momento ha prosperado.



