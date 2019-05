¿Por qué Santrich no se podrá posesionar todavía en su curul?

Una de las cuestiones en las que ha insistido Jesús Santrich en sus primeras salidas a los medios de comunicación, apenas horas después de recuperar su libertad, es en su interés en ocupar la curul que le corresponde en la Cámara de Representantes. Pero este proceso tardará aún varios días.

Como se sabe, la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación del exnegociador de paz, la cual se cumplió el mediodía de este jueves, argumentando que la Fiscalía, ente que lo tenía privado de la libertad, no era la competente para investigarlo sino ese alto tribunal, el cual tiene entre sus facultades procesar a los congresistas.



"Ahora el propósito es luchar en cualquier escenario, incluido el Congreso (...) No me preocupa nada más que la paz de Colombia", expresó el exguerrillero.

Para que el excombatiente tome posesión de su curul lo primero que debe ocurrir es que se dé la renuncia de Benedicto de Jesús González, el miembro de la Farc que actualmente ocupa el puesto al que Santrich no pudo acceder por estar detenido.



Esta renuncia debe ser aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes, que sesionará hasta el próximo martes. Es decir que a hasta ese día se podrá dar inicio formal al proceso.



El paso siguiente es que la presidencia de la Cámara de Representantes deberá tomarle el juramento para que asuma el escaño que le corresponde al partido Farc en esa corporación a nombre del Atlántico.

Ahora el propósito es luchar en cualquier escenario, incluido el Congreso

El siguiente paso para que Santrich asuma como congresista debe surtirlo la Presidencia de la Cámara, que debe enviar una solicitud a la Comisión de Acreditación de la corporación para que estudie los documentos necesarios para certificar su posesión como congresista.



Es decir, que así el partido Farc radique esa documentación en la Comisión de Acreditación, esta no podría estudiarla hasta tanto la Presidencia de la Cámara no haya hecho la solicitud formal.



Esta petición, según el representante Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acreditación, debe ir acompañada por dos certificaciones: una del Consejo de Estado en que se diga que le conservó la investidura a Santrich y otra de la Corte Suprema de Justicia en la que certifique que debe quedar en libertad por tener fuero y ser objeto de investigación de ese alto tribunal.



La comisión deberá analizar cuatro documentos: el primero de ellos es una certificación de que Santrich es colombiano; el segundo, que tiene más de 25 años de edad; el tercero que no tiene antecedentes fiscales, disciplinarios y penales, y el cuarto que las autoridades electorales le otorgaron una curul en la Cámara de Representantes.



Avalada la documentación sí se podrá dar paso a la posesión, acto al cual es necesario que Santrich asista personalmente.



