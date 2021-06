¿Cuándo se empezará a aplicar la cadena perpetua para violadores?

Luego de más de casi dos meses de haber sido radicada por el Gobierno, la reglamentación de la cadena perpetua para violadores por fin empieza a ver la luz al final del túnel.

Este jueves la Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercero de cuatro debates el proyecto con el que se busca crear el marco reglamentario para empezar a aplicar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. A la iniciativa le queda faltando solo un debate en la Plenaria del Senado para pasar a firmar presidencial.



Con esta decisión, se da un importante paso para que en un futuro se pueda aplicar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños aprobada por el Congreso el año pasado, pues hasta tanto se apruebe esta reglamentación en el Congreso y se dé la sanción presidencial, esta sanción todavía no se podrá aplicar en el país.



“Esta medida es la más efectiva para responder a las lágrimas y los dolores que han padecido miles de familias por culpa de esos criminales”, indicó el representante César Lorduy, promotor de este proyecto.



El congresista por el Atlántico explicó que en este momento se “renueva la esperanza” para que pronto se pueda castigar a los violadores de menores con esta pena y llamó a que la Plenaria del Senado agende pronto el último debate del proyecto, que es el último paso que falta para que se haga realidad esta norma.

“Solo nos falta el debate de la plenaria del Senado y la sanción presidencial para que los jueces puedan castigar con penas ejemplarizantes los delitos de homicidio y acceso carnal violento cometidos contra nuestros niños”, dijo Yohana Jiménez, promotora del proyecto e hija de Gilma Jiménez (QEPD), quien durante su paso por el Congreso lideró esta causa.



La iniciativa indica que los abusadores de menores a los que se les imponga cadena perpetua, si bien tendrán derecho a una revisión de su condena y a que eventualmente se les modifique la pena, no podrán quedar libres sin pagar como mínimo 50 años de cárcel.



Igualmente se establece que cuando a alguien se le imponga cadena perpetua, automáticamente esta debe ser objeto de control del superior jerárquico al juez que tomó la decisión.



Adicionalmente se establece que la imposición de esta pena debe ser excepcional, es decir, se deben cumplir una serie de requisitos y agravantes para que pueda ser ejecutada, no todo abusador de menores podrá ser condenado a esta pena.



Otro elemento clave es que, contrario a otros condenados, quienes tengan cadena perpetua no podrán acceder a permisos que impliquen salir del centro penitenciario.



