Estos son los congresistas que buscan alargar dos años periodo a Duque

Todo un revuelo político generó el proyecto radicaron al menos 25 congresistas para extender el periodo del Presidente de la República, los congresistas, los gobernadores y alcaldes, así como unificar las elecciones.

El proyecto, conocido por EL TIEMPO, busca aumentar de 4 a 5 años los periodos del presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.



Adicionalmente, el proyecto extiende por dos años más el periodo del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



La iniciativa también señala: "Los próximos comicios para elegir los miembros del Congreso de la República se realizarán en el año 2024 y su periodo iniciará el 20 de julio del mismo año, hasta tanto los actuales ejercerán sus funciones".



Lo anterior indica que los actuales congresistas, de aprobarse esta iniciativa, extenderán automáticamente su periodo de cuatro a seis años, pues el Legislativo actual va hasta julio de 2022 y con este proyecto se extendería hasta 2024".



Los parlamentarios que aparecen firmando este proyecto, todos representantes a la Cámara, no se han distinguido por ser los más mediáticos, pero algunos de ellos sí han estado relacionados con investigaciones en su contra, como es el caso del representante Hernán Gustavo Estupiñan, quien hace dos años fue suspendido por la Procuraduría por presunta exigencia de dinero a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo e irregularidades relacionadas con el manejo y control sobre los funcionarios adscritos a su UTL.



No obstante, el congresista liberal aclaró este jueves que “el día de ayer 17 marzo solicité a la Secretaría de la Cámara retirar mi firma del proyecto qué propone alargar los periodos, no lo apoyo, es inconstitucional”.



Las polémicas de los firmantes del proyecto

- Armando Antonio Zabaraín (Partido Conservador): Hasta el momento ha sido el único de los congresistas que ha salido a dar la cara para defender el proyecto. Argumenta que esta iniciativa es clave en medio de la pandemia y de una campaña electoral que podría disparar los contagios. Zabaraín aspiró a ser presidente de la Cámara el año pasado, pero perdió el pulso ante Germán Blanco. Este representante es cercano políticamente al senador Efraín Cepeda y está en el Legislativo desde 2010.



- Milene Jarava Díaz (‘La U’): Fue diputada y candidata a la gobernación de Sucre en 2015, año en el que tuvo que dar explicaciones ante la Fiscalía luego de que se le encontrara a la camioneta de su esposo, el polémico excongresista Yahir Acuña, 480 millones de pesos que fueron decomisados en su momento.



- Buenaventura León (Partido Conservador): Ha sido secretario de Agricultura y secretario de Gobierno de Cundinamarca, así como concejal del municipio de Caparrapí. Fue representante a la Cámara entre 2002 y 1014 y nuevamente en 2018 hasta la actualidad. El pasado miércoles fue condecorado por la Cámara de Representantes. Tiene a familiares suyos trabajando en la Gobernación de Cundinamarca.



- Nidia Marcela Osorio (Partido Conservador): Fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014 y luego senadora entre 2014 y 2018, año en el cual decidió volver a la Cámara. Se hizo célebre en 2015 porque durante una intervención en el Senado confundió a Albert Einstein con Maquiavelo. Es recordada por dos polémicos proyectos de ley, el primero que prohibía el aborto y el segundo que se encaminaba a eliminar la sanción por conflicto de interés de los congresistas.



- Jorge Eliece Salazar (‘La U’): El congresista estuvo en el ruedo mediático el año pasado por cuenta de dos polémicas que protagonizó: su oposición a las listas cerradas en la reforma política (con lo que se buscaba combatir el clientelismo) y su oposición al artículo de paridad de género en la política.



- Félix Alejandro Chica (Partido Conservador): Se hizo conocido en 2019 cuando apareció en como beneficiario del Sisben, con un puntaje de 33,79.



- Felipe Muñoz (Partido Conservador): Fue otro de los congresistas que apareció como beneficiario del Sisben en 2019.



- Mónica Valencia (‘La U’): Afronta un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado porque cuando se inscribió como candidata a la Cámara por el Vaupés un familiar suyo ocupaba un cargo público en ese departamento.

Otros firmantes

- Diela Liliana Benavides Solarte (Partido Conservador),

- Alonso José del Río Cabarcas (La U)

- Teresa de Jesús Enríquez Rorero (La U)

- Juan Carlos Rivera Peña (Partido Conservador)

- Luis Fernando Gómez Betacourt (Centro Democrático)

- Franklin del Cristo Lozano de la Ossa (Opción Ciudadana)

- Astrid Sánchez Montes de Oca (La U)



