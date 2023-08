El pasado semestre, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, fue la que lideró el trámite de la reforma laboral. A pesar de su trabajo, el proyecto se hundió por falta de trámite, ante las muchas acciones que se usaron para dilatar el proyecto. Más de un mes después del revés legislativo, el texto nuevamente está ad portas de radicarse y Carrascal dio detalles de los nuevo que tendría el texto.



La representante defendió la propuesta y confirmó que serían 12 los artículos nuevos que vendrían. Por otro lado, confirmó que el proyecto ha estado manejado por el Gobierno, pero que su construcción parte de la ponencia que ella y otros representantes confeccionaron. Por último, se manifestó frente a los rumores de que el gobierno no quiere que repita como coordinadora ponente de la iniciativa.

¿Qué va a pasar con la reforma laboral, se anunciaron nuevos artículos?





Esta es una etapa nueva en la que el Ministerio del Trabajo ha tenido la batuta hasta ahora. Estoy muy complacida en que está trabajando sobre la ponencia que nosotros radicamos en la Comisión Séptima el semestre pasado. Eso quiere decir que llegamos con más avances. Lo que me ha dicho la ministra es que sobre nuestra base se agregan unos 12 artículos. Han tenido reuniones distintas, en las que no hemos estado porque todavía no ha pasado el tema al Congreso. Ni siquiera he asistido yo como coordinadora de la reforma. Estamos esperando que el gobierno radique para tener un texto final.

O sea, ¿todavía no sabe hacia dónde va la reforma y los cambios que tendrá?





Los cambios no serán sustanciales. Lo que hemos dicho desde el principio es que hay que cuidar el corazón de la reforma y el corazón es la estabilidad laboral y derechos colectivos. Eso no se puede tocar.

¿Qué va a pasar con temas como el derecho colectivo, que fue uno de los más resistidos por las bancadas?





Nosotros tenemos muy claro que frente a la primer ponencia se podían hacer algunas concesiones en derecho colectivo. Sin embargo, nuestras líneas rojas siguen siendo las mismas, que son los estándares internacionales, particularmente las recomendaciones de la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No vamos a estar por debajo de los estándares internacionales. Sería regresivo para los derechos y nos pondría en la vanguardia del mundo en las relaciones comerciales y laborales.



¿Pero esas líneas rojas no terminaron hundiendo este proyecto?



No, aquí están mezclando cosas. Una cosa en la reforma de la salud y otra es la laboral. Esta no se hundió por debate, no dejaron hacerlo. La ponencia fue consensuada en un 80 por ciento. Hubo concesiones. No mezclemos cosas porque esto se vuelve problemático y desinformamos a la gente. La ponencia tuvo consensos. La reforma laboral se hunde por trámite no por el debate de las ideas. De hecho, en la ponencia ya teníamos proposiciones avaladas de todos los partidos pero no dejaron que se expusieran. Es muy difícil que el país sepa que sí hubo consensos porque no dejaron que se expusiera la ponencia mayoritaria: nos recusaron mil veces, hicieron 50.000 artimañas para que no pudiéramos dar el debate. No nos dejaron mostrarle al país todo lo que avanzamos en el proyecto. Debemos tener líneas rojas o sino para qué presentamos una reforma. Las reformas no pueden ser a la medida de los que se oponen a que el derecho laboral y colectivo sea modificado. Esta reforma la presentó el gobierno y en campaña los colombianos la refrendaron con sus votos en las urnas. Prometimos una reforma laboral y estamos cumpliendo.

¿Que no hayan dejado debatir demuestra que el clima para el proyecto no era el mejor?





No, me da mucha pena con ustedes, pero una cosa es el contenido del proyecto y otra es el momento político. Son dos cosas distintas. Estamos ad portas de unas elecciones locales, los partidos estaban entregando avales y toda esa situación, incluyendo las otras dos reformas sociales -salud y pensional-, hizo que los congresistas dilataran. Además, eso demuestra que no querían oficialmente hundir la reforma con votos. Realmente no querían que se diera el debate y por eso se va a volver a presentar. Recuerden que la ponencia fue hecha por 7 de 9 de los ponentes y luego 5 la firmamos. Hubo concesiones y acuerdos. Incluso participaron gremios y la academia.

Ha sonado que el gobierno ha querido tener otros ponentes...





¿Quién ha dicho eso?

Las informaciones apuntan a que quieren a la representante Martha Alfonso como ponente, ¿qué sabe?





No me han dicho nada. Igual ella es de la Alianza Verde y deberían entonces sacar a Camilo Londoño para tener representación por partido. Eso no me compete a mí. Los ponentes los determinan es la mesa directiva, ni siquiera el Gobierno.

¿Al fin el proyecto va por Cámara?





En veremos, pero es muy probable que vaya por Cámara. Estábamos esperando cómo quedaban las mesas directivas de las comisiones, pero todo indica que comienza por nosotros.



Con este panorama, ¿se va a tener un mismo resultado con figuras como el representante Víctor Salcedo -que presentó una ponencia alternativa-?





No puede haber resultado parecido porque no nos dejaron debatir. Eso no es un resultado. Yo creo que tenemos las fuerzas suficientes en este momento para sacar el proyecto. Creo que en la comisión seguirá el proyecto, sobre todo porque no tenemos la reforma de la salud y la pensional no ha llegado.

¿El clima está mejor que el semestre pasado?



Yo creo que sí

¿Qué tanto les va a afectar el tema electoral en este trámite?





Creo que nada en el tema electoral, no está relacionado, pero la verdad no sé. No puedo responder esa pregunta.