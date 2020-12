Los alivios que plantea el proyecto de ley para el sector del turismo 

A un paso de salir del Congreso está el proyecto de ley que contempla beneficios para el sector del turismo, uno de los más golpeados por la pandemia.



La senadora por el Centro Democrático Ruby Chagüí, una de las ponentes de la norma, le explicó a EL TIEMPO los principales aspectos de la iniciativa, que espera la conciliación para ir a sanción presidencial.

¿Cuál es la utilidad que tendrá la ley de turismo?

​

El sector del turismo venía con un gran impulso en el 2019. Normalmente, este sector representa el 3,8 por ciento del PIB y el 7,8 por ciento del empleo. En 2019, la ocupación hotelera fue la más alta de los últimos 19 años, pero esto se frenó por la pandemia. Se pensó que en 2020 habría un millón más de visitantes extranjeros y no se pudo. Hoy están en riesgo 2,3 millones de empleos y las pérdidas económicas en este sector han sido de 18 billones.



(Lea también: ‘No nos vamos a dejar sacar a tiros del escenario político’: Granda)



¿Qué medidas tiene esta ley para favorecer al sector?

​

Hay medidas de corto, mediano y largo plazo. En las de corto plazo hay un paquete de estímulos tributarios para las empresas y el turista. Habrá exención del IVA para los servicios de hotelería y turismo durante todo el 2021. Hay 10.700 establecimientos hoteleros que se van a beneficiar de esto. Y también el turista, que no va a pagar el IVA del 19 por ciento.



¿Qué otras exenciones tributarias habría?



Habrá tarifa cero en el impuesto al consumo durante todo el próximo año. Esto cobijará a más de 150.000 restaurantes y bares en los que no se cobrará ese 8 por ciento, lo que permitiría reactivar la economía. Otra medida muy importante sería la reducción del IVA del 19 al 5 por ciento para los tiquetes aéreos. Esa reducción será los próximos dos años, es decir, 2021 y 2022.

Normalmente, este sector representa el 3,8 por ciento del PIB y el 7,8 por ciento del empleo FACEBOOK

TWITTER

¿De dónde van a salir los recursos que dejarán de entrar a la nación por estas exenciones?

​

Lo que el Gobierno quiere es reactivar el sector porque está muy golpeado. Algunas de estas medidas han sido adoptadas por decreto, pero van perdiendo vigencia. Lo que hacemos con esta ley es que las dejamos en el 2021. Para temas como el IVA y el impuesto al consumo, son recursos que no van a entrar al Estado y que el Gobierno, me imagino, tendrá que buscar de dónde solventar.



(Recomendado: ‘Aquí la pelea tiene que ser con los delincuentes’: Federico Gutiérrez)



¿Qué otros beneficios habría para el sector?



Hay un capítulo de sostenibilidad, porque lo que se busca también es proteger los destinos turísticos. Se están aprobando temas como la responsabilidad del turista en la protección del ecosistema y descuentos del 25 por ciento en el impuesto de renta para construcciones que protejan el medioambiente, por ejemplo.

En algunas partes del país el turismo se ha ido reactivando progresivamente. Foto: Archivo/EL TIEMPO

¿A quiénes cobijaría esta ley de turismo?

​

Estamos hablando de turismo ampliado. Hicimos más de cinco audiencias, tuvimos más de 200 propuestas para incluir temas en la iniciativa y es un proyecto que todos los partidos acompañaron. Esto cobija a restaurantes, bares, hoteles, alojamientos, eventos, parques temáticos, transporte aéreo y terrestre, agencias de viajes y aerolíneas, es decir, a todo lo que tenga que ver con el turismo.



¿Cómo quedan las plataformas de alojamientos en esta ley?



Ese fue uno de los temas más debatidos. La conclusión fue que hay que equilibrar la cancha para los prestadores de servicios turísticos tradicionales, como, por ejemplo, un hotel que tiene que pagar impuestos. A las plataformas se les pide que tengan toda su documentación en orden y que cualquier alojamiento que se ofrezca tenga registro nacional de turismo. Si usted ofrece un apartamento, que por lo menos tenga este requisito para darle seguridad al turista que cuenta con lo exigido en materia turística. Se les da un año de transición para que puedan estar al día en estos requerimientos.

Otras noticias de política para leer

'El 'cartel de los soles' es una bacrim': Duque



Los cuatro ‘regalos de Navidad’ que Uribe planteó para el 2021



Así es la nueva cédula digital que se usará en Colombia



POLÍTICA