¿Cuáles serían los beneficios para hoteles, bares y restaurantes?

Exenciones tributarias, especialmente, serían el camino para impulsar el consumo en el sector turístico y de bares y restaurantes y que están listos para entrar en vigencia.



Estos beneficios fueron aprobados en el proyecto de ley de turismo, el cual concluyó su trámite en el Congreso y está pendiente de sanción presidencial para comenzar a aplicarse.



Todos los establecimientos de comercio que trabajen en el turismo y bares y restaurantes estarán exentos de pagar algunos impuestos, lo que haría que sus tarifas puedan bajar y se incentive el consumo.

Dentro de estas exenciones fue aprobado que no se cobrará IVA en los servicios de hotelería y turismo en todo el 2021, lo que significa que los viajeros no tendrían que pagar el impuesto del 19 por ciento en sus estancias.



Le puede interesar: La nueva pelea de Petro y Fajardo



Igualmente, no se cobrará impuesto al consumo en restaurantes y bares durante todo el próximo año, lo que beneficiará a unos 150.000 establecimientos de comercio de esta naturaleza. Y el otro beneficio será la reducción del IVA para los tiquetes aéreos del 19 al 5 por ciento los próximos dos años.



Se espera que con estos beneficios el sector de turismo, bares y restaurantes siga en su reactivación económica después de la afectación por cuenta de la pandemia.

Otras noticias de política para leer

¿Qué significa separación de Robledo y Fajardo para campaña de 2022?



Los alivios que plantea el proyecto de ley para el sector del turismo



Las leyes claves que logró tramitar un Congreso atípico



POLÍTICA