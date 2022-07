Aunque algunos sectores del Pacto Histórico han señalado que uno de los primeros proyectos que presentarían a consideración del Congreso sería el paso de la Policía del Ministerio de Defensa a otra cartera, ese asunto parece que no es tan cierto.



La idea que se está planteando es que la Policía se vuelva más civil y por eso estiman que un primer paso es sacarla del Ministerio de Defensa.

En ese orden de ideas se ha hablado de crear el ministerio de la convivencia y la seguridad al cual pasaría la Policía pero ese asunto parece que no es tan sencillo.



Katherine Miranda, la congresista que suena como más opcionada para ser la presidenta de la Cámara partir del 7 de agosto, destacó que para avanzar en esto primero hay que adelantar un diálogo no sólo con la institución policial sino también con diversos sectores del país.



Además señaló que primero que todo hay que crear el ministerio de convivencia y ese es un asunto que se puede tardar más de un año.



Dijo que inicialmente se podría hablar de algunas reformas alrededor de la Policía en asuntos como los ascensos y la remuneración de los integrantes de esa fuerza .



Agregó que este asunto no sólo requiere de ese diálogo sino también hay que esperar el momento oportuno en la medida que en este segundo semestre habrá temas muy fuertes como el plan de desarrollo, el presupuesto e incluso la reforma tributaria de la que habla del presidente electo Gustavo Petro .



Y también señaló que inicialmente habrá que avanzar en temas como un paquete real anticorrupción y los proyectos de ley que tienen que ver con la aplicación del proceso de paz que se realizó con las Farc.



Es decir, que podría radicarse el proyecto, pero su trámite podría demorarse, pues el gobierno parece que tendrá otras prioridades.



