¿Cuál es la verdad detrás de la pelea por el fracking en el Congreso?

Un artículo que aparentemente no tendría nada que ver con la habilitación del fracking en Colombia suscitó un duro enfrentamiento entre diferentes sectores políticos, en el Congreso.



El choque se dio en el trámite del proyecto de ley que regula el funcionamiento de las regalías, al cual solamente le resta la votación de la conciliación en las plenarias de Senado y Cámara.



El artículo extendía una gabela que se les dio desde 2012 a las empresas que realizaran explotación mediante esta técnica y las cuales, según esa norma, solo pagaban el 60 por ciento de las regalías.

La idea era extender esta gabela en el proyecto de ley que regula las regalías, lo cual finalmente se hundió en la etapa de la conciliación de la iniciativa. Esto significa que las compañías que apliquen esta técnica, en el futuro, tendrían que pagar la totalidad de las regalías y no solamente el 60 por ciento.



(Le puede interesar: Se revive polémica en el Congreso por el fracking)



Sin embargo, ese artículo fue interpretado por varios sectores como una legalización del fracking en Colombia "por la puerta de atrás" y los debates sobre la repartición de las regalías terminaron convertidos en una discusión sobre los beneficios y los perjuicios de esta modalidad.



Lo cierto del caso es que, como lo han dicho varios ponentes de la iniciativa, la prohibición de esta técnica de explotación de hidrocarburos en Colombia no era lo que se estaba discutiendo en esta norma, como lo han mostrado varios opositores del fracking.

Proyecto de “reforma a las regalías” no buscaba prohibir ni aprobar el fracking. Se hundió el artículo 210 y el fracking sigue vigente (en año 2012 le dieron piso legal). Y Consejo de Estado dejó en firme los proyectos piloto. Lo demás es populismo. https://t.co/oNVZGVI5RG — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) September 8, 2020

La explotación de petróleo de manera no convencional, es decir el fracking, es algo que está en cabeza del Gobierno Nacional, que es el encargado de otorgar licencias a las empresas que manifiesten su intención de aplicar esta modalidad.



(Le puede interesar: El duro debate que se le viene a la prohibición del fracking)



Sin embargo, y debido al debate nacional que el tema generó, el Ejecutivo está haciendo proyectos piloto de fracking para determinar el impacto real que tendría en Colombia la aplicación de esta técnica y decidir si la autoriza o no.



Según lo han dicho varios observadores, para lograr la prohibición del fracking en Colombia es necesario aprobar una ley que así lo especifique. Esta iniciativa ha sido radicada varias veces en el Congreso, pero no ha tenido éxito.

¿Qué dijeron los congresistas?

Las posiciones contrarias sobre el fracking se conocieron en medio de los debates de este proyecto de ley de regalías, en el Congreso.



Por un lado, el senador por los ‘verdes’ Jorge Londoño afirmó que ya existen varios estudios sobre el fracking y que los análisis que el Gobierno hace “son como si uno hiciera un estudio para saber si la tierra es redonda”.



El senador uribista Alejandro Corrales afirmó que el trámite de la ley de regalías “no debe llevarnos a una discusión sobre el agua o los recursos mineroenergéticos. Ese es un debate populista”.

#Urgente

Se cayó el Fracking en la conciliación.



Triunfo ciudadano. Sepan que sin la presión de todos ustedes no hubiera sido posible.



Triunfo de la vida sobre la muerte #SePudo — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 8, 2020

Por el momento, el artículo que extendía los privilegios para las empresas que explotarían hidrocarburos mediante el fracking, cuando sean autorizadas, terminó cayéndose, pero la pelea por la autorización de esta técnica en Colombia seguramente seguirá entre los diferentes sectores políticos.

Otros temas de política para leer

Falleció expresidente del Congreso Aurelio Iragorri Hormaza



Iván Cepeda anuncia nuevos recursos en medio del proceso contra Uribe



‘Mi prioridad es ver a Uribe libre, luego vendrá tiempo para campañas’



POLÍTICA