¿Cómo están pasando las micro y pequeñas empresas esta emergencia?

Una situación crítica están pasando las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, en las cuales hay sectores, como el del turismo, los restaurantes, el comercio, los bares y los espectáculos, que están pasando la peor parte.



La afirmación la hizo el representante a la Cámara Mauricio Toro, quien llegó al Congreso proveniente del mundo de los emprendedores y está en constante comunicación con estos pequeños empresarios del país, los cuales, según él, están pasando el “trago amargo” de la emergencia.



Toro le dijo a EL TIEMPO que estas micro, pequeñas y medianas empresas suman unos 10 millones de trabajos formales en el país, frente a unos 800.000 que, según sus cálculos, puede proveer las empresas grandes en Colombia.

“Veo a muchas cerrado”, afirmó el congresista, quien agregó que se requieren mayores acciones del Gobierno Nacional para salvar este sector de la economía.



¿Cómo están pasando los emprendedores esta etapa de emergencia?



Creo que están en el peor momento de su historia y le pasa a cualquiera que haya comenzado su negocio, sin importar cuándo lo empezó. Las medianas y pequeñas empresas, o llamadas mipymes, están pasando necesidades complicadas por la ausencia de ventas. Hay unos sectores más afectados que otros, como, por ejemplo, el comercio, los bares y restaurantes, que hoy están teniendo problemas gigantescos de flujo de caja, para conservar los empleos que dan, pagar arriendos y seguir operando.



Para usted, ¿cuál sería el problema central?



Básicamente que las ayudas que ha anunciado el Gobierno no están llegando al fondo de la jarra, se quedan flotando en la superficie. Eso quiere decir que se las están llevando las grandes empresas, las cuales son productivas para el sector bancario, que es el que está colocando los recursos del Gobierno. Pero las micro y pequeñas empresas de este país no están viendo esos recursos. Entre el sector turismo, otro de los afectados, el comercio y los restaurantes está gran parte del empleo formal del país. Yo veo un trago amargo gigantesco.



¿Cómo han atravesado estas semanas estas micro y pequeñas empresas?



Muchas de ellas han tenido que suspender contratos para poder sobrevivir, pedirles a los empleados la suspensión de contratos y la negociación de los periodos de vacaciones. Hay muchas de ellas que están tratando de innovar, eso hay que decirlo, hay varias que han logrado migrar rápidamente su modelo de negocio y ofrecer otros productos y servicios que antes no se hubieran imaginado prestar y esto también les ha implicado un aprendizaje muy grande. Pero ese sector que ha tenido esa capacidad de reinventarse rápidamente no es la regla general dentro de todo esto, porque hay negocios que requieren de la presencialidad y esto les hace más difícil las innovaciones. Veo a muchas cerrado. La mortandad empresarial no la veíamos desde los años 90.

El representante a la Cámara, Mauricio Toro, de Alianza Verde, ha representado los intereses de los micro y pequeños empresarios en el Congreso. Foto: Prensa Mauricio Toro

Y el sector más afectado parece ser el de bares, discotecas y restaurantes...



Y el turismo. Esos sectores están de verdad en una situación muy compleja. Será el último sector en abrir. El comercio tiene, de alguna manera, sus activos parqueados, pero qué se hace con los que viven del servicio del turismo, de los restaurantes, de los bares, de los teatros. Aquí hay un sector muy golpeado que es la industria creativa. La producción de eventos y conciertos, que es una cadena gigantesca. Un concierto que se cancela no es solamente el artista, es el que hace las luces, el que lleva la tarima, el que lleva las niñas del tiquet, el de las escarapelas, el de la publicidad, el de las ventas de afuera y de adentro, el del suvenir, la maquillista, en fin, esto es una cadena de dominó gigantesca.



Básicamente, ¿cuáles son las ayudas que el Gobierno ha anunciado para las mipymes?



Hay varias ayudas que están divididas en dos áreas: la primera, son las líneas de redescuento, que es lo que se conoce como Colombia Responde 1 y 2. Esto es lo que desde Bancoldex, un banco de segundo piso, tiran para que los emprendedores vayan y pidan crédito a unas tasas preferenciales. La segunda es la de garantías. Para que uno pueda pedirle a su banco que le preste la plata, ya sea la que el banco tiene disponible o la línea de Bancoldex, se requiere una garantía y muchos de los empresarios no la tienen porque trabajan con servicios. Un banco no le acepta a uno treinta mesas y un microondas o quince computadoras como garantía. Lo que aceptan son propiedad raíz y es muy poco el que la tiene. Para ello, el Fondo Nacional de Garantías pone una cobertura, como codeudor o garante, hasta el 90 por ciento de crédito. De esta forma se busca que el banco tenga la tranquilidad de que si el 90 por ciento de la plata que le presta al pequeño empresario no la puede pagar, la recuperará. Sin embargo, el problema central está en que ese 10 por ciento sigue siendo muy riesgoso para la banca, porque no es una empresa la que va a pedir, sino que son miles.

Hay varias que han logrado migrar rápidamente su modelo de negocio y ofrecer otros productos y servicios que antes no se hubieran imaginado FACEBOOK

TWITTER

¿Y entonces qué están pidiendo los pequeños empresarios?



Lo que ellos le dicen al Gobierno es que la garantía es insuficiente. Perú está lanzando estas garantías al 96 o 98 por ciento y nosotros necesitamos, para que los bancos presten a los micro y pequeños empresarios, garantías superiores al 95 por ciento.



¿Qué otro alivio ha entregado el Gobierno?



Se corrió el calendario tributario, que eso es importante para darles oxígenos a las empresas. Y hay una tercera medida, que creo que es una herramienta que funciona, y es que la devolución de los saldos a favor de IVA y renta, que tienen muchos empresarios micro y pequeños, la puedan tener en máximo 35 días, no en un proceso que durara ocho meses.



¿Existe un cálculo de cuántas mipymes no aguanten esta emergencia?



En este momento no hay una cifra exacta porque es muy temprano para conocerla. El proceso de liquidación de una empresa toma tiempo. Lo que sí es que uno ve en las reuniones con ellos la manifestación de que no aguantan más, están cerrando. Hay que entender algo: el 96 por ciento de las empresas de Colombia son mipymes que generan casi el 35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 92 por ciento del empleo formal. Las grandes son solamente el 4 por ciento. Si se suman las 5.000 empresas grandes de Colombia pueden sumar, aproximadamente, 800.000 empleos, el resto está en estas micro, pequeñas y medianas empresas, que son 10 millones de trabajadores formales en Colombia.



POLÍTICA