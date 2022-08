En la medida en que se acerca la elección del siguiente Contralor General de la República, en el Congreso en pleno, las apuestas políticas siguen aumentando y, al parecer, la puja se estaría centrando en dos nombres: María Fernanda Rangel y Julio César Cárdenas.



Aunque la lista de elegibles se mantiene en 17, de los cuales deben salir 10 para la escogencia final del próximo 18 de agosto, los primeros pasos que han mostrado algunas fuerzas políticas darían idea, al menos en este momento, de hacia dónde se dirigirían las inclinaciones.



Este miércoles se conoció de manera pública el respaldo de sectores mayoritarios de los partidos Liberal, Conservador, ‘la U’ y Cambio Radical hacia la actual funcionaria del ente de control fiscal María Fernanda Rangel.



Igual posición manifestaron 15 de los 16 representantes a la Cámara de las curules de paz, este miércoles.



Para algunos observadores, estos anuncios fue una señal de que estas colectividades no se la van a poner tan fácil a los sectores afines al presidente elegido, Gustavo Petro. Al menos no hasta que sus posiciones hacia la administración entrante se hagan oficiales, para lo cual tienen plazo hasta el próximo 7 de septiembre.



Ese día, según las normas, los partidos deben definir si son de gobierno, independientes o de oposición, y aunque algunos sectores de estas colectividades han mostrado coincidencias con Petro, la mayoría de estos partidos no ha dicho la palabra final.



Las colectividades tradicionales parecen habérsela jugado desde ya con Rangel, quien nació en Cúcuta y ha trabajado, entre otros, con el exministro Juan Fernando Cristo y con el actual contralor, Felipe Córdoba.

María Fernanda Rangel Esparza, directora de la Diari, de la Contraloría General. Foto: Contraloría General de la República.

Varias voces la han relacionado políticamente con Cristo -de quien además es paisana- y el senador de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde Ariel Ávila afirmó que, de ser elegida, existe la "posibilidad" de que siga “usando la Contraloría como fortín burocrático al servicio de la politiquería del contralor saliente, Felipe Córdoba”.



Rangel quedó seleccionada en la primera lista de 10 elegibles para ser jefe del ente de control fiscal, pero, según el presidente del Congreso, Roy Barreras, esa lista “ya no existe” por decisiones de los jueces y, por ello, fue necesario conformar otra comisión accidental para realizar, de nuevo, las entrevistas a 17 aspirantes, lo cual está previsto para este jueves en la tarde.



Esta decisión de Barreras fue apelada por el senador por Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez, recurso que fue apoyado por parte de su bancada en el Senado. Sin embargo, esta apelación fue desestimada por Barreras y, contrario a ello, este jueves ratificó que la comisión, las entrevistas y la nueva lista de 10 finalistas son un hecho.

El senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, quien apeló la nueva comisión para elegir Contralor. Foto: @abrahamcongreso

Integrantes de Cambio Radical renunciaron a esa comisión que seleccionaría la nueva lista de 10 elegibles, al igual que congresistas de partidos como el Liberal, el Centro Democrático, ‘la U’ e independientes.



En todo caso, la funcionaria de la Contraloría tendría varias posibilidades de estar en esa nueva plancha si se toma en cuenta que dentro de los 17 de los que saldrían los 10 finalistas solamente hay cuatro mujeres y es necesario, según las decisiones judiciales, que haya equidad de género, es decir cinco hombres y cinco mujeres.



El otro nombre del que se ha hablado insistentemente en los últimos días en el Capitolio es el de Julio César Cárdenas, quien ha sido relacionado con sectores afines con el presidente entrante, Gustavo Petro.



Según la representante a la Cámara por el Movimiento Dignidad, Jennifer Pedraza, la nueva comisión que crearon Barreras y el presidente de la Cámara, David Racero, busca “incluir a la brava a un candidato a la Contraloría de bolsillo del próximo gobierno como lo es el doctor Julio César Cárdenas, que fue funcionario de la Alcaldía (de Bogotá) del próximo presidente Gustavo Petro”.



Pedraza fue elegida en el movimiento del excongresista Jorge Enrique Robledo quien, en los últimos tiempos, ha mostrado sus diferencias políticas con Petro.

Julio César Cárdenas, aspirante a la Contraloría. Foto: Archivo Particular

Cárdenas fue vicecontralor. Al igual que María Fernanda Rangel, es abogado de la Universidad Externado y pasó por el Grupo de Energía de Bogotá. En 2018, cuando fue elegido Felipe Córdoba a la Contraloría, el propio Petro anunció por Twitter que su voto sería por Cárdenas, quien estaba compitiendo por el órgano de control fiscal.



Aunque en el examen de conocimiento previo a la primera selección Cárdenas no habría estado dentro de los primeros puntajes, en experiencia sí se destacó. Sin embargo, no quedó en la primera lista de 10 finalistas y, para algunos sectores políticos, la creación de una nueva comisión buscaría incluir su nombre en esta plancha.



Pese a esto, desde el Pacto Histórico no se han dado demasiadas muestras de su respaldo a Cárdenas e incluso a Barreras y Racero se les ha visto un poco solos en este procedimiento que desarrolla el Congreso.

Rueda de prensa: Elección Contralor. https://t.co/imnL887Zoc — Roy Barreras (@RoyBarreras) August 4, 2022

Respecto a las cuentas, la sumatoria de los cuatro partidos políticos y de las curules de paz que manifestaron su apoyo a María Fernanda Rangel para la Contraloría les daría una leve ventaja en la elección final.



En Senado tendrían 50 de 108 votos y en Cámara 103 de 187. Como la elección se hace en el Congreso en pleno, el ganador necesitaría 148 apoyos y el respaldo a Rangel, por el momento, está en 153 de 295 congresistas en total.



En esta ecuación podría llegar a ser clave el Centro Democrático, el cual tiene 29 votos entre senadores y representantes y los cuales, al parecer, podrían inclinarse por un candidato que logre derrotar al de los sectores afines a Petro.



Así las cosas, los primeros hervores políticos para la elección del siguiente Contralor General de la República están comenzando a darse en el Congreso y la expectativa se centra en quiénes quedarán en esa nueva lista de 10 que se conformará para la elección final.



