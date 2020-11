¿Cuál es el balance de la ley de feminicidio tras cinco años?

En el 2015, después de que el asesinato y el abuso sexual a Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional de Bogotá generaron repudio nacional por la brutalidad con la que fueron cometidos, el Congreso aprobó la ley de feminicidio para juzgar desde una óptica distinta los asesinatos cometidos contra las mujeres por su condición de género.

Como lo había indicado este diario, la ley 1761 del 2015 cambió la forma de investigación y judicialización de los homicidios cometidos contra mujeres por razones de género y aumentó al doble las penas por este crimen, por lo que un culpable de este delito puede pagar entre 40 y 50 años de prisión.



En los feminicidios se analizan elementos como el desprecio, la subordinación, la misoginia, el control y la intimidación en el delito. Además, este crimen se puede probar con testimonios que muestren las amenazas del victimario, dictámenes forenses, historias clínicas, mensajes amenazantes.



¿Cómo ha sido el desempeño del delito de feminicidio tras la puesta en vigencia de la llamada Ley Rosa Elvira Cely? Según cifras de la Fiscalía recopiladas por la oficina del congresistas César Lorduy, las noticias criminales por el delito de feminicidio han venido aumentando, al pasar de 108 noticias criminales en 2015, cuando inició la ley, a 570 en 2019. Este año, con fecha de 02 de noviembre, van 309.



Estas cifras incluyen las noticias criminales por feminicidio y tentativa de feminicidio, que es cuando, a pesar de la intención del agresor de causar la muerte a la víctima, la mujer sobrevive al ataque.

El más reciente informe de la Fiscalía, presentado en junio de 2020, da cuenta de que desde que se implementó la Ley de Feminicidios (Ley 1761 de 2015) se han proferido 705 sentencias condenatorias.



Mientras tanto, en ese mismo tiempo, desde 2015 a junio de 2020, la Fiscalía ha registrado 2.152 noticias criminales por feminicidio. Es decir, se ha proferido sentencia condenatoria en el 33 por ciento de los casos, tres de cada 10 casos.



El hecho de que haya tantos casos, que haya una resolución jurídica, ha creado preocupación entre los expertos, toda vez que, según el Sistema Integrado de Información Sobre Violencias de Género, el 87,5 por ciento de los feminicidios son perpetrados por la pareja o expareja de la víctima, mientras que el 12,5 por ciento es ejecutado por un conocido.

Frente a esta situación, el congresista Lorduy, quien anunció que presentará un proyecto de ley para legislar sobre el tema, aseguró que se requiere "un sistema de información más robusto que permita hacer la trazabilidad de las variables de datos, con el fin de tener mejoras políticas públicas".



"Si observamos la información del Dane, de la Fiscalía, de la Policía, de Medicina Legal, todas son diferentes, entonces no hay claridad sobre las estadísticas, lo que imposibilita trazar políticas públicas sobre este flagelo", manifestó Lorduy.

¿Violencia intrafamiliar o feminicidio?

Una de las preocupaciones que tienen hoy en día los penalistas en Colombia es la facilidad con la que se "degrada" el delito de violencia intrafamiliar en lesiones personales dolosas. Según los expertos, esto ocurre en cerca del 80 por ciento de los casos.



Este no es un asunto semántico, pues, contrario al delito de violencia intrafamiliar, el delito de lesiones personales en principio no procede la privación de la libertad (a menos que tenga un agravante); se exige denuncia, lo que implica que no se adelante de manera oficiosa, dándosele tratamiento de querellable, desistible y conciliable.

No se debe obviar el contexto, en el sentido de reconocer que detrás de cada violencia incluso la que no da señas de lesión, hay una práctica de dominación

Por ello, Lorduy indicó que presentará al Congreso la tarea de redefinir el tipo penal, en cuanto al sujeto pasivo del agravante del delito de violencia intrafamiliar, precisamente para que "puedan estar claras las circunstancias de agravación".



Igualmente, el congresista aseguró que la iniciativa buscará hacer claridad sobre el concepto “núcleo familiar”, pues hasta el momento "se han producido fallos contradictorios que tratan de delimitar si se cobija a las personas que habiendo sido parejas ya no mantienen vínculos afectivos convivan o no bajo el mismo techo".



"No se debe obviar el contexto, en el sentido de reconocer que detrás de cada violencia incluso la que no da señas de lesión, hay una práctica de dominación que se hace más fuerte si se cohabita con el agresor, pero que está presente aún sin cohabitación", concluyó el congresista.



