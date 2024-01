'Antes de innovar, se deben abordar los incendios actuales': de la Calle a Minsalud

A un mes de que vuelva el Congreso, y por ende las discusiones en torno a las reformas del Gobierno, el senador Humberto de la Calle se pronunció a través de un video a los anuncios del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, con respecto a la reforma de la salud y al papel que jugaría la Nueva EPS si el proyecto se aprueba.



"Hemos considerado que la Nueva EPS es una EPS que sí está con un gobierno dispuesta a transformarse, a transformarse como está dentro de la reforma", dijo Jaramillo luego de que se conoció la noticia del nombramiento de Aldo Cadena como nuevo presidente de esa promotora de salud.



Estas palabras generaron la inmediata reacción de Humberto de la Calle. Para el congresista, el Gobierno, y por consiguiente la reforma, debería enfocarse en los problemas que tiene el sistema de salud en la actualidad.



“Se ha anunciado por parte del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, que la Nueva EPS debe transformarse según lo estipulado en la reforma. Mantenemos nuestra posición: antes de innovar, se deben abordar los incendios actuales que enfrentamos en el sistema”, señaló.

En ese sentido, el senador le pidió al Gobierno abrir un diálogo con todos los sectores en el que se puedan poner todas las dudas sobre la reforma. “El Gobierno debe escuchar a las EPS y no poner en riesgo la salud y el acceso a tratamientos de miles de pacientes. Examinar las EPS, por supuesto, allí no hay duda, pero no bajo el sacrificio del servicio”, señaló.



También recordó que desde el momento en que se radicó el proyecto, su opinión es que esta debió haberse tramitado como una ley estatutaria y no como un proyecto ordinario. “Pues contenía disposiciones que requerían mayores garantías en el debate democráticas, llamados que no fueron escuchados”, agregó.



Finalmente, recordó que aún no está claro el costo fiscal de la reforma. “Es imperativo conocer el costo fiscal de la versión actual del proyecto. Solo a partir de eso tomaremos decisiones en el Senado”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

