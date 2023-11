Duras críticas a Alejandro Ocampo por ataque homofóbico contra Polo Polo

Un fuerte rechazo generó el polémico video en el que se ve al representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo sosteniendo un consolador y anunciando su intención de comprarlo para el representante Miguel Polo Polo y la oposición.



Varios congresistas reprocharon la acción de Ocampo argumentando que transmitía un mensaje homofóbico. Por ejemplo, la representante Carolina Giraldo afirmó que "el comentario del representante @alejoocampog es absolutamente reprochable, no solo por el contenido sexual, sino porque es claramente homofóbico. Ojalá los congresistas reflexionemos sobre cómo estamos actuando, no solamente cuando estamos desde la curul. Representante, lo que para usted pudo ser un chiste, puede estar ofendiendo a mucha gente hoy".



La congresista Jennifer Pedraza también expresó su repudio y llamó al representante Ocampo a denunciar a Miguel Polo Polo ante la Comisión de Ética de la Cámara en caso de tener algún problema con él, pero le pidió abstenerse de reproducir mensajes de odio.



"A ver sr. @alejoocampog, si usted se ha sentido irrespetado por Polo Polo lo que corresponde es tramitarlo por la comisión de ética, como hemos hecho varios/as. Pero responder con homofobia en un país en el que asesinan personas por su orientación sexual es inaceptable", comentó.

A ver sr. @alejoocampog, si usted se ha sentido irrespetado por Polo Polo lo que corresponde es tramitarlo por la comisión de ética, como hemos hecho varios/as.



Pero responder con homofobia en un país en el que ASESINAN personas por su orientación sexual es inaceptable. — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 21, 2023

La respuesta de Pedraza, de hecho, provocó un contraataque del representante del Pacto: "para usted es ofensivo regalar un dildo, pero no le parece ofensivo que le diga Polo Polo le diga Simio la vicepresidenta, que trate de terrorista y otra cantidad de cosas al presidente; que diga que todos nosotros somos drogadictos, degenerados y borrachos. Discúlpame; pero creo qué hay doble moral", contestó.



"Claro que me parece ofensivo. Por frases como esas lo denuncié en la Comisión de Ética del Congreso. Conmigo no apele a la doble moral. Quien tiene una denuncia contra Polo Polo por sus agresiones machistas a personas que piensan distinto soy yo, no usted. Quien le colaboró a una representante del Pacto para denunciar a Polo Polo por decirle drogadicta fui yo -con mi equipo- no usted. Nada de eso a punta de homofobia. Yo sé que el patriarcado no les ha enseñado, pero muchas veces decir "perdón" es mejor", aseguró Pedraza.

Los representantes Alejandro Ocampo y Miguel Polo Polo Foto: El Tiempo

Otra voz que reprobó la situación fue la del representante Juan Carlos Losada. Este lamentó el deterioro del debate público. "Que bajo. El deterioro del debate público es lamentable. El machismo y la homofobia como forma de aplastar al rival. Impresentable", dijo.

En ese mismo sentido se expresó la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: "a este nivel de degradación ha llegado el Congreso de la República. Ciudadanos que trabajan y pagan impuestos para ver a sus legisladores en espectáculos degradantes como éste del señor Ocampo. Impresentable y vulgar", escribió.

REDACCIÓN POLÍTICA