Este lunes se llevó a acabo el tercer debate del proyecto de ley que crearía el Ministerio de la Igualdad y Equidad en el país, el cual estaría liderado por la vicepresidenta Francia Márquez.



La nueva cartera tendrá la función de "contribuir al cierre de brechas, avanzar en la paz total y fortalecer la democracia", según el ministro del Interior, Alfonso Prada.

En su primer debate en la Cámara de Representantes, la propuesta se aprobó con 139 votos a favor y ocho en contra. En el debate del Senado, el resultado fue de 61 votos positivos y seis negativos.



Para que este nuevo ministerio sea una realidad, la Cámara y el Senado tendrán que realizar una conciliación de los textos que posteriormente serán firmados por el presidente Gustavo Petro.



En medio de este debate, un gesto realizado por la congresista Katherine Miranda fue criticado por la oposición, en el clip extraído de su intervención se escucha decirle a un funcionario del Ministerio del Interior: "Me da permiso, gracias”.



El video fue subido en la cuenta de Twitter del ex viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, acompañado del texto: "Así maltrata @MirandaBogota a quienes humildemente le sirven. No soporta que entre ella y una cámara de televisión se interponga ni quien la comida le lleva (vanidosa). Muy mal esta gente arribista a quienes el poder los enceguece (sic)".



Así maltrata @MirandaBogota a quienes humildemente le sirven. No soporta que entre ella y una cámara de televisión se interponga ni quien la comida le lleva (vanidosa). Muy mal esta gente arribista a quienes el poder los enceguece pic.twitter.com/7MrYs3rkcU — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) December 13, 2022

Tras recibir varias críticas en redes sociales por su gesto con el funcionario del Gobierno, Katherine Miranda publicó en su cuenta de Twitter: "¿De cuando acá pedir permiso a un funcionario del Ministerio del Interior para poder terminar mi intervención está mal?".

De cuando acá pedir permiso a un funcionario del Ministerio del Interior para poder terminar mi intervención esta mal? 🤦🏻‍♀️ https://t.co/sAE9jfKN17 — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 13, 2022

Así mismo, en su red social la congresista volvió a referirse al hecho y dijo: "Pido permiso a un funcionario que no me dejaba ver la plenaria y me distraía en la intervención. ¿Es todo lo que tienen que criticar?, ¿oposición “inteligente”?".

Pido permiso a un funcionario que no me dejaba ver la plenaria y me distraía en la intervención.



¿Es todo lo que tienen que criticar?



¿Oposición “inteligente”? — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 13, 2022

El próximo 14 de diciembre iniciarán las conciliaciones para que el Ministerio de la Igualdad y Equidad se convierta en un proyecto de ley.

