Le dicen a Duque que sí pude reducir salario de congresistas

El exministro Juan Fernando Cristo le envió una carta al presidente Iván Duque en la cual le plantea que luego de un exhaustivo análisis a las normas, es evidente que si hay cómo reducir el salario de los congresistas, que el año pasado quedó por encima de los 34 millones de pesos mensuales.

Cristo recordó que mediante decreto del pasado 24 de diciembre se aumentó en un 5.12% la remuneración de los congresistas y que varios funcionarios del Gobierno Nacional explicaron que no se tenía alternativa distinta a decretar este aumento, en cumplimiento del artículo 187 de la Constitución Nacional.



El excongresista aseguró que si bien los últimos gobiernos han hecho lo mismo, hay unas características muy especiales que obligan a evaluar opciones que permitan adoptar decisiones diferentes que garanticen mayor equidad en el país.



Cristo destacó que si bien es cierto que el artículo 187 de la Constitución le otorga especial rigidez a una parte de la remuneración de los congresistas, la ley 4ª de 1992 (ley marco de remuneración del sector público) es clara y explícita al determinar que los componentes adicionales al salario de los congresistas pueden ser fijados por el gobierno nacional “cuando las circunstancias lo justifiquen”, y no necesariamente de modo automático.



Según Cristo, la norma señala que los gastos de representación, de localización, vivienda y transporte de los congresistas los fija el Gobierno Nacional, de conformidad con “circunstancias que los justifiquen”, y no de modo automático.



Es un hecho que la mayoría de los congresistas no están sesionado desde Bogotá, sino que lo hacen de manera virtual desde sus ciudades de origen. Es decir, no están incurriendo en los gastos que les implican dichos desplazamientos a la capital del país.



De todas maneras, es un hecho que hay congresistas que están asistiendo a las sesiones y que incluso a finales del año pasado se dieron deliberaciones mixtas, con algunos de ellos desde el Capitolio.



Por eso, Cristo dice que el Gobierno tiene la atribución suficiente para evaluar las circunstancias que justifiquen el reconocimiento de gastos de representación, transporte, vivienda y localización.



"Así las cosas, si el Congreso ha sesionado virtualmente, no parecen acreditadas las circunstancias que justifiquen los gastos de transporte y localización, y si durante la mayor parte del año 2020 hubo fuertes restricciones para las reuniones públicas y los eventos masivos, no parecieran concurrir las circunstancias que justifiquen los gastos de representación", agrega el exministro en la carta al Presidente.



Para Cristo, el Gobierno Nacional puede "mediante un decreto ordinario, eliminar, reducir o reconsiderar los gastos de representación de los congresistas, así como las primas de salud, transporte, localización y vivienda, todo de conformidad con las circunstancias actuales que se viven en el país, y sin que la Constitución se lo impida".

