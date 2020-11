Rechazo a propuesta de cobrar la vacuna de covid-19 a estratos 5 y 6

Uno de los proyectos claves que tramita el Congreso en este momento es la llamada ‘Ley de vacunas’, que establece mecanismos para facilitar el acceso a la vacuna del covid-19. No obstante, un parágrafo introducido en la ponencia para el tercer debate desató toda una polémica.

El parágrafo que causó inquietud e indica que los estratos 5 y 6 tendrían que pagar por la vacuna.



“Estarán exceptuados de la gratuidad los estratos 5 y 6, salvo quienes pertenezcan al personal de salud, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades”, dice el parágrafo.



(Vea también: ¿Por qué no cayó bien propuesta de cobrar la vacuna a estratos altos?)



Esta modificación fue rechazada por el Ministerio de Salud, que argumentó: “Históricamente se ha contemplado vacunación universal para toda la población de Colombia, en algunos casos priorizando sectores pero jamás estratificando. Lo anterior, en tanto una disposición que estratifique el costo podría contemplar vicios de constitucionalidad en tanto violaría el principio de igualdad en el acceso a la salud (...) El objetivo de la inmunización requiere de vacunar a la mayoría de colombianos”.



En concordancia con el Ministerio de Salud se pronunció César Burgos, expresidente de la Asociacion Colombiana de Sociedades Científicas: “este tipo de propuestas se convierten en una grave barrera de acceso a un elemento de salud pública que al no aplicarse pone en riesgo no solo al individuo sino también a toda la comunidad”.



Por su parte, Elizabeth Beltrán, salubrista experta en salud pública, considera que los biológicos, como las vacunas, son una de las herramientas más valiosas en la contención prevención de enfermedades colectivas y desde siempre estas han estado incluidas en los beneficios para todos los afiliados al sistema de salud y la vacuna contra el covid no debe ser la excepción, porque en este caso es una vacuna más.



Para Pedro Cifuentes, experto en salud pública, muchas personas podrían dejar de aplicarse estas y otras vacunas por cuestiones de precio, por lo que se estaría abriendo una puerta para la inequidad, algo que puede actuar en contra de la salud pública en general.



La propuesta fue rechaza incluso por el autor del proyecto, el congresista Ricardo Ferro, quien dijo que “no estoy de acuerdo que se excluya a algunos estratos en lo que tiene que ver con la vacunación gratuita, espero que en el próximo debate podamos volver al proyecto original, que es el acceso gratuito para todos”.



El representante de Cambio Radical José Daniel López aseguró que, si bien entiende la intención de sus colegas, esta propuesta es inconveniente. Y anunció que presentará una proposición para modificar este artículo, en el que propondrá que la gratuidad sea para todos y que en el caso de los estratos altos, el pago sea voluntario.



“El Gobierno podrá adelantar programas para incentivar el pago voluntario de la vacuna por parte de la población perteneciente a los estratos 5 y 6, salvo quienes pertenezcan al personal de salud, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades”, dice la proposición, conocida por este diario.



La iniciativa está pendiente de sus últimos dos debates en el Congreso, los cuales se llevaría a cabo esta semana.

POLÍTICA