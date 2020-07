‘Ninguno de los congresistas es inmune al covid-19’: Blanco

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, puso fin al debate sobre la forma como la corporación va a sesionar en las próximas semanas. Dijo que mientras la situación sanitaria en Bogotá no mejore, seguirán las sesiones remotas, pues “ninguno de nosotros es inmune al covid-19”. (Lea también: Por qué Minsalud descarta el regreso de la cuarentena total en Bogotá)

Usted ha hecho presencia estos días en el Capitolio. ¿Está de acuerdo con que la Cámara sesione presencialmente?

Conoce la opinión que los picos de la pandemia no se han alcanzado en Bogotá, lo que quiere decir que debemos observar el comportamiento del covid-19 antes de citar presencialmente a los compañeros.



Y, además, tenemos la herramienta de la virtualidad, que ha sido convalidada por la Corte Constitucional.



Es decir que siguen las sesiones remotas...



Por ahora siguen las sesiones remotas. Ninguno de nosotros es inmune; he dialogado con los parlamentarios que dieron positivo por covid-19, y algunos de ellos se contagiaron en Bogotá en reuniones en anteriores semanas. Por eso hay que tener cuidado especial antes de pretender sesiones presenciales.



¿Van a darle celeridad al proyecto que busca reglamentar las sesiones virtuales?



Ese proyecto ya avanzó en sus dos debates en Cámara. El martes me reuní con el presidente del Senado, y hubo un compromiso para sacar adelante esa ley.



¿Va a dirigir desde el Capitolio Nacional o desde su casa?



Pretendemos hacerlo de manera presencial. Estaré viajando semanalmente desde Medellín, siempre y cuando las condiciones de salud pública lo permitan.



¿Qué va a pasar con los representantes que quieran sesionar desde el Capitolio?



No vamos a limitar el ingreso de los parlamentarios que quieran asistir al salón Elíptico, pero guardando que las sesiones se hagan de manera virtual desde plataformas digitales.



¿A qué temas se les va a dar prioridad en la agenda legislativa?



Hay que entrar a analizar los proyectos frente a los temas económicos que se han generado como producto de la pandemia. Esperamos también que se vaya a abordar la reforma de la justicia.



¿Cómo se va a manejar el control de los decretos de la emergencia?



Hay que hacer control político de las acciones del Gobierno. Vamos a propiciar esos debates y vamos a buscar que se institucionalicen.

