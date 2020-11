¿Por qué no cayó bien propuesta de cobrar la vacuna a estratos altos?

Uno de los proyectos claves y prioritarios que tramita el Congreso en este momento es la llamada ‘Ley de vacunas’, que establece mecanismos para facilitar el acceso a la vacuna del covid-19.

El proyecto, que recibió mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque, ya fue aprobado en sus dos primeros debates y apenas le restan dos más para convertirse en ley. No obstante, a pesar de su relevancia, un parágrafo introducido en la ponencia para el tercer debate desató este lunes toda una polémica en el país.



El parágrafo que causó inquietud en el Legislativo y entre los expertos en temas de salud y epidemiología indica que los estratos 5 y 6 tendrán que pagar por la vacuna.



(Vea también: Proponen que vacuna contra covid no sea gratuita para estratos 5 y 6)



“Estarán exceptuados de la gratuidad los estratos 5 y 6, salvo quienes pertenezcan al personal de salud, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades”, dice el parágrafo del artículo 9 del proyecto.



Esta modificación fue rechazada por el Ministerio de Salud, que argumenta que “históricamente se ha contemplado vacunación universal para toda la población de Colombia, en algunos casos priorizando sectores pero jamás estratificando. Lo anterior, en tanto una disposición que estratifique el costo podría contemplar vicios de constitucionalidad en tanto potencialmente violaría el principio de igualdad en el acceso a la salud”.



Adicionalmente, la cartera de Salud argumenta que “el objetivo de la inmunización requiere de vacunar a la mayoría de colombianos posibles”.



En concordancia con el Ministerio de Salud se pronuncia Zulma Cucunubá, investigadora del Centro de Análisis de Infecciones Globales de la Facultad de Medicina del Imperial College (Reino Unido), quien afirmó que la propuesta es “muy impráctica y desconoce que la vacunación tiene un efecto de grupo, no solo individual. La vacunación debe ser gratuita y debe obedecer a un balance cuidadoso entre necesidad y disponibilidad”.

La vacunación debe ser gratuita y debe obedecer a un balance cuidadoso entre necesidad y disponibilidad FACEBOOK

TWITTER

El tema excluir a los estratos 5 y 6 de la gratuidad de la vacuna fue puesto sobre la mesa por los senadores Efraín Cepeda, María del Rosario Guerra, Gustavo Bolívar y Rodrigo Villalba



"Puede ser procedente excluir de allí (la gratuidad) a los estratos 5 y 6 , en tanto es necesario aliviar las finanzas", indicó Cepeda durante el debate.



La propuesta causó inquietud en el Congreso de la República. El representante de Cambio Radical José Daniel López aseguró que, si bien entiende la intención de sus colegas, esta propuesta es inconveniente. Y anunció que presentará una proposición para modificar este artículo, en el que propondrá que la gratuidad sea para todos y que en el caso de los estratos altos, el pago sea voluntario.



“El Gobierno podrá adelantar programas para incentivar el pago voluntario de la vacuna por parte de la población perteneciente a los estratos 5 y 6, salvo quienes pertenezcan al personal de salud, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades”, dice la proposición, conocida por este diario.



(También le puede interesar: Meten acelerador a proyecto que permite acceso gratuito a vacuna covid)



Igualmente, el representante Ricardo Ferro, autor del proyecto, reafirmó este lunes su propósito de que la idea “es garantizar el acceso gratuito a la vacuna contra el covid-19 a todos los colombianos y asegurar los recursos para la adquisición de la misma”.



Más allá de la discusión sobre la gratuidad, este proyecto de ley resuelve muchas de las preocupaciones de los colombianos frente al acceso a la vacuna, ya que posibilitará al Gobierno Nacional a establecer alianzas estratégicas y a destinar recursos de salud en vacunas experimentales contra la Covid-19, o cualquier otra pandemia que se llegara a presentar en un futuro.



La iniciativa permite al sector privado descontar impuestos si aportan recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que es la bolsa creada por el Estado para la mitigación emergencia, como es el caso de la adquisición de vacunas y demás actividades enfocadas a lograr la inmunización en el territorio nacional contra esta pandemia.



La idea es que las empresas que sean declarantes del impuesto de renta sean eximidas de pagar el 50 por ciento de este gravamen si aportan recursos que permitan la compra de vacunas.



POLÍTICA