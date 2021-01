Covid-19: por qué llegamos a este punto, qué se hizo bien, qué falló

Congresistas de diversos sectores políticos se pronunciaron sobre las razones que en opinión de ellos llevaron al país a que hoy estén afrontando en algunas de sus principales ciudades toques de queda por cuenta de la pandemia, ante el alto nivel de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos..



Por un lado hay cuestionamientos al Gobierno Nacional, también a las administraciones locales, pero en esencia es al mal comportamiento de las personas en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las disposiciones en materia de bioseguridad.

Para el senador uribista Honorio Henríquez, de la Comisión Séptima, que aborda los temas de salud, buena parte del problema se ha debido a que la gente estuvo muy relajada, pensando que el covid ya no existe.



Para él, las aglomeraciones y las festividades de fin de año están pasando la cuenta y todavía faltan por conocerse casos.



“Hay que acelerar la vacunación, pero la gente tiene que tomar más conciencia”, dijo el congresista.



De todas maneras dijo que en algunos casos, como en Bogotá, “ha faltado planeación y articulación” de la Alcaldía con el Gobierno Nacional. “En una emergencia hay que centrarse es en salvar vidas, esto no es de egos ni vanidades”, dijo.



Por su parte su colega de Comisión, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, dijo que en esa tarea fue un acierto definitivo el rápido crecimiento e instalación de laboratorios para hacer pruebas al inicio de la pandemia. Y destacó también el crecimiento de pruebas logrado a nivel nacional.



“Falló el cerco epidemiológico, nunca funcionó en las principales ciudades y por eso no se estableció ese control epidemiológico para contrarrestar el contagio. Se debe evidenciar que esa es una tarea de la autoridad local”, dijo.



Para Motoa es claro que igualmente se dio un relajamiento de las autoridades, pero especialmente de la ciudadanía en la adopción de las medidas para prevenir el contagio.



Para el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, “Se han tomado decisiones que conducen a un desbordamiento de las cifras previstas. Hay que recordar que desde agosto del año pasado el Gobierno Nacional ha venido hablando de reactivación económica e incluso hizo tres días sin IVA. La gente se ha ido confiando y se ha ido relajando en las interacciones y por supuesto hay un segundo pico que lo está viviendo Estados Unidos, lo está viviendo todo el mundo, no solo Colombia".



Destacó que también influye el número de pruebas aplicadas, "lo que tenemos que acompañar a los gobiernos en estas decisiones y pedirle a la ciudadanía que acate estas decisiones”



Mientras tanto la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, dijo que “No aprendimos la lección y ahora soportaremos nuevos confinamientos. Ola de contagios, tragedias familiares y riesgo de máxima ocupación UCI nos tienen en máxima alerta".



El médico

Para el médico y senador por Alianza Verde Juan Luis Castro, esta pandemia depende “hábitos comportamentales” como, por ejemplo, “utilizar una máscara, evitar reuniones sociales, lavarse las manos” y estos comportamientos, de alguna manera, “están determinados por otras cosas, como el estrato socio-económico de la gente”.



“El 90 por ciento de las personas que han fallecido son de los estratos 1 y 2 y es precisamente porque viven en estas condiciones, tienen que utilizar servicio público y tienen que salir”, afirmó Castro, quien agregó que las autoridades “fallaron” al no prever lo que podría pasar en diciembre.



“Nos queda extremar las medidas de aislamiento, higiene y uso de mascarillas. Tener muy en cuenta el talento en los servicios de salud. Y un tema adicional: ya hay vacuna, ya hay cura, lo que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben hacer es acelerar los procesos de vacunación. Ahí es donde está realmente el problema”, afirmó.



