Piden acelerar reglamentación de compra de vacunas por privados

En medio de la discusión que se ha generado en el país por la posibilidad de que los privados puedan comprar vacunas para el covid-19, facultad que actualmente está solo en manos del Gobierno, surgió ahora una nueva posición que indica que no se necesita una nueva ley para lograr esta posibilidad.

El representante Ricardo Ferro, autor de la llamada Ley de Vacunas, normatividad que permitió al Gobierno avanzar en la inmunización contra el covid-19, aseguró que no se necesita tramitar nuevas normas en el Congreso sino que el Gobierno reglamente la ley 2064, que ya contiene la posibilidad de que los privados también puedan comprar los biológicos contra el coronavirus.



“Le he solicitado al ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, que urgentemente se avance en la reglamentación de la ley 2064, en lo que tiene que ver con la compra de privados de vacunas contra el covid-19.”, expresó Ferro, quien le envió una carta al Ministerio de Salud.



El congresista aseguró que la “ausencia de esta reglamentación está generando zozobra en la población colombiana”.



Ferro aclaró, no obstante, que esto no implica que los privados vayan a participar en la compra de vacunas para la Fase I del plan de vacunación, pues en esta etapa está la población priorizada, pero sí es necesaria la reglamentación para las próximas fases.

Le he solicitado al Ministro de Salud @Fruizgomez que lo antes posible se reglamente la compra de vacunas por privados. Igualmente, que se reglamente el consejo evaluador urgentemente.



Esta carta se da justo el día en que fue radicado en el Congreso un proyecto de ley, del senador conservador Miguel Barreto, quien busca que los privados puedan participar en toda la cadena de distribución de la vacuna y acelerar el proceso de inmunización en el país.



De acuerdo con el congresista, la iniciativa permitiría “a los privador que importen, distribuyan, comercialicen y vacunen a los colombianos”, lo cual se haría “articuladamente con el Gobierno Nacional para continuar el Plan de Vacunación de los colombianos”.



