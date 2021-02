¿Cómo es la línea de denuncia para vigilar a EPS por vacunación covid?

El autor de la Ley de Vacunas, el representante Ricardo Ferro, anunció la conformación de una veeduría ciudadana con línea de denuncia, para garantizar que las EPS apliquen la vacuna oportunamente y en estricto orden, siguiendo el Plan de Vacunación que expidió el Gobierno Nacional esta semana.

El congresista del Centro Democrático quiere así garantizar que no haya colados, suplantaciones, falsedades documentales, favoritismos, o tráfico de cupos en el proceso de vacunación, por cuanto, según lo expresó,: “un colado en la fila para aplicarse la vacuna puede significar la muerte de un colombiano con un riesgo mayor, que tendrá que esperar más de la cuenta para aplicarse una vacuna contra el covid-19”.



¿Cuál es su idea?



Vamos a crear una línea de denuncia para que todos los colombianos se puedan comunicar con nosotros cuando consideren que se les ha vulnerado su turno en la aplicación de la vacuna del covid-19. Es decir, cualquier ciudadano se va a poder comunicar con Ricardo Ferro cuando considere que no se está respetando el plan de vacunación por parte de las EPS.



¿La línea de denuncia será para vigilar a las EPS o también para el Gobierno?



Finalmente las que van a aplicar las vacunas son las EPS, son ellas las que deben respetar el plan nacional de vacunación. Las EPS están obligadas a actualizar las bases de datos. No puede ser que sean muy eficientes a la hora de cobrar mensualmente el aporte a salud, pero que no tenga la información detallada de sus usuarios.

Ricardo Ferro, representante a la Cámara. Foto: Archivo particular

¿Teme que no haya suficiente capacidad por parte de la Superintendencia de Salud para vigilar a las EPS como para crear una nueva instancia?



No es crear una instancia en sí, sino de un acto de responsabilidad personal. Fui el autor de la ley de vacunas y no voy a permitir que la norma se quede en letra muerta. Son las EPS las llamadas a continuar con la carrera de relevos, ya el Congreso hizo su labor con la ley, el Gobierno está trabajando en la compra de las vacunas y ahora la posta quedará en manos de las EPS.



¿Cómo funcionará esa línea de denuncia? ¿Quién atiende?



La línea de denuncia es mi número telefónico, mi correo electrónico (ricardo.ferro@camara.gov.co) y mis redes sociales. En Twitter @RicardoFerro_, en Instagram ricardoferro_

¿Y ahí qué paso sigue?



Nosotros nos comunicamos con las autoridades correspondientes. Interlocutamos primero con la EPS y posteriormente, de haber méritos, hablamos directamente con la Superintendencia de Salud, con los organismos de control y con el Ministerio de Salud.

¿No ha llegado ni si quiera la vacuna y ya estamos hablando de líneas de denuncia?



Es pertinente estar preparados desde ahora. No estamos partiendo de la mala fe de las EPS, sino de la posibilidad de que algún ciudadano quiera dárselas de vivo y tratar de colarse. Tampoco descartamos que haya situaciones en las que se pueda presentar algún error.



