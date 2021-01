¿Debe el Congreso suspender su receso legislativo?

Mientras varias ciudades imponen medidas cada vez más estrictas para controlar el segundo pico de la pandemia, que tiene las UCI saturadas, los comerciantes y el sector informal urgen por ayudas económicas tras los cierres que se han ido decretando.

Las medidas como confinamientos, cuarentenas y toques de queda, obligan a los colombianos a quedarse en sus casas y esto les impide a muchos acceder a recursos necesarios para su día a día. La situación se torna complicada.



Ante este panorama, y la falta de claridad sobre cuándo llegarán las vacunas al país, poco a poco han ido surgiendo propuestas para sobrellevar esta crisis. Una de las más llamativas fue la que lanzó el congresista César Lorduy quien habló de decretar un nuevo estado de emergencia y que el Congreso suspenda su receso legislativo para que legisle en busca de ayudas para los colombianos más vulnerables ante la pandemia.



“Lo ideal es que el Congreso debata políticamente esas medidas (las que surjan de una eventual emergencia económica), participe en la discusión de las mismas y sumado a esto proponga otras que el país está necesitando”, manifestó Lorduy.



Como es bien sabido, el Congreso, por ley, tiene dos recesos entre el periodo de sesiones. Uno va del 16 de diciembre al 16 de marzo y el otro va del 20 de junio al 20 de julio. Para que el Congreso pueda suspender su receso debe ser convocado por el presidente de la República a sesiones extra, en las cuales solo se podrán discutir los asuntos que en su decreto de convocatoria señale el jefe de Estado.

Por ello, han sido varios los congresistas que se han unido a Lorduy para pedir que el Legislativo sea convocado a sesionar lo más pronto posible.



Esta idea es apoyada, por ejemplo, por la representante de Alianza Verde Katherine Miranda, quien aseguró que, entre otras cosas, “el Congreso ha brillado por su ausencia” en medio de la crisis.



Por su parte, el representante José Daniel López manifestó que se necesita que se empiecen a tramitar iniciativas “urgentes para la reactivación económica del país”.



Por su parte, el presidente de la Comisión V del Senado, Guillermo García Realpe, anunció la convocatoria para el próximo 19 de enero a audiencia pública con el fin de analizar el proceso de adquisición y vacunación contra el coronavirus.

Receso largo

Más allá de esta coyuntura, en varias ocasiones algunos congresistas han coincidido en la inconveniencia de tener un receso legislativo tan extenso.



De hecho, el representante del Centro Democrático Gabriel Santos presentó el año pasado una iniciativa del buscaba que el receso legislativo pase de cuatro a dos meses, lo que implicaba reducir este receso. No obstante, el proyecto se hundió “por falta de tiempos”.



De acuerdo con Gabriel Santos, autor de la iniciativa, se pretendía que el primer período de sesiones comenzara el 20 de julio y terminara el 16 de diciembre y que el segundo periodo abarcara desde el 16 de enero y concluyera el 20 de junio. Así, habría un periodo de sesiones más extenso, lo que hubiese permitido una discusión parlamentaria más productiva.



Para el congresista es “absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”.



