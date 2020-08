Congresistas de la Cámara vuelven a sesionar presencialmente

Luego de meses de aguda discusión, los congresistas de la Cámara de Representantes volverán este viernes al Capitolio Nacional de manera presencial, para elegir al nuevo Defensor del Pueblo.

La decisión la tomó el nuevo presidente de la corporación, Germán Blanco, quien anunció que la convocatoria se hará de manera presencial “cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad”.



Hasta el momento los legisladores venían avanzado en un sistema de sesiones semipresenciales, en las que unos pocos congresistas asistían al Capitolio Nacional y la gran mayoría lo hacían de manera remota.



Para la sesión de este viernes, según explicó la Mesa Directiva de la Cámara, se distribuirá a los congresistas que asistan en diferentes sitios del Capitolio para no superar la cifra 40 representantes en cada recinto.



Según explicó el secretario de la Cámara, Jorge Mantilla, los representantes estarán en el Salón Boyacá, otros en el salón Luis Carlos Galán y algunos en la Comisión Primera, de manera que vayan ingresando al Salón Elíptico en pequeños grupos para votar por el Defensor del Pueblo.



“No puede ingresar el siguiente grupo hasta que haya salido el último de los representantes del anterior grupo”, indicó Mantilla.



Esta decisión, sin embargo, no cayó bien en todos los congresistas, quienes por temas de salud pública prefieren que las sesiones sigan siendo de manera remota.



“Seamos responsables con los colombianos, estamos en pleno pico de la pandemia y algunos representantes venimos de regiones en las que el nivel de contagio ¿por qué quieren hacernos ir a Bogotá a llevar el virus a las regiones?”, indicó el representante del Centro Democrático Jairo Cristancho.

Se está vulnerando el derecho de los congresistas a votar por el hecho de tener alguna condición médica

TWITTER

Por su parte, el congresista César Lorduy, quien manifestó que asistirá presencialmente, se mostró inconforme con el hecho de que no se les permita votar de manera remota a los congresistas que por razones médicas no puede ir al Capitolio Nacional.



“Es importante tener en cuenta que los representantes mayores de 60 años o que presenten alguna sintomatología relacionada al covid-19, o alguna otra condición médica debidamente certificada estarán excusados por las Mesas Directivas para no asistir al recinto, podrán hacerlo virtualmente a través de la herramienta G-Suite “, indicó Lorduy, amparado en la resolución emitida por la Cámara en abril de este año que les abrió paso a las sesiones remotas.

1/3 #SesionesCongreso 🔴🔵



Para Lorduy, “se está vulnerando el derecho de los congresistas a votar por el hecho de tener alguna condición médica que no les permita asistir presencialmente”.

Lo que dijo la Corte

Ese debate ha estado lleno de polémica pues algunos congresistas defienden que se permita el trabajo remoto, mientras que otros aseguran que se debe sesionar de forma presencial o mixta. No obstante, la discusión tomó otro tono tras el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el tema.



El debate surgió luego de la aclaración que hace la Corte Constitucional en su más reciente sentencia sobre el tema, en la que menciona que en el país sigue vigente la regla general según la cual el funcionamiento del Congreso y demás corporaciones públicas de elección popular "se rigen por la presencialidad".



Según el alto tribunal, la presencialidad "es el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, y de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad".



No obstante, el alto tribunal dice que es razonable que "excepcionalmente se acuda a la virtualidad" para asegurar el funcionamiento de la democracia, aun cuando estas tecnologías pueden representar un déficit para una organización tan numerosa como el Congreso. Igualmente, el alto tribunal es claro en que la presencialidad se debe privilegiar “siempre y cuando las condiciones de salubridad lo permitan”.



