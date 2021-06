Alerta por demora en inicio de vacunación de embarazadas

"Ni el tiempo destinado a la preparación del Decreto 630 de 2021 ni los 19 días que han pasado desde su promulgación, han sido suficientes para que el Ministerio de Salud logre que los laboratorios productores de vacunas soliciten al INVIMA la autorización para vacunar a las mujeres embarazadas, ya incluidas en la fase tres del plan de vacunación por la norma mencionada".

Así lo alertó el representante José Daniel López, quien ha venido haciendo control político al plan nacional de vacunación.



El pasado 25 de junio, el INVIMA afirmó que hasta el momento no hay ninguna solicitud radicada al respecto y que, por tanto, no podía adelantar el trámite de autorización requerido.



“Esto es la tapa de la burocracia y la improvisación. Exigimos claridad y celeridad por parte del Gobierno Nacional. El INVIMA dice que no puede autorizar la vacunación de mujeres embarazadas porque nadie se lo ha pedido. Y el Ministerio de Salud no ha logrado que los laboratorios radiquen los papeles que el INVIMA pide. Mientras tanto, las mujeres embarazadas sin vacunar y los días y los muertos corriendo. Por enredos similares arrancamos tarde el proceso de vacunación en el país. La parsimonia del Ministerio de Salud con el tema de mujeres embarazadas parece más de la misma medicina que ya conocemos", indicó López.



En otros países del mundo, las mujeres embarazadas ya se pueden vacunar. En Estados Unidos, iniciaron vacunación de mujeres embarazadas del personal médico desde enero; y el 23 de abril, la agencia gubernamental CDC (Center for Disease Control and Prevention) recomendó que se vacunara a las mujeres embarazadas de acuerdo a su priorización.



En Chile, el 3 de mayo se recomendó que las mujeres se podían vacunar de acuerdo a su grupo ya priorizado. Mientras que en Uruguay, a partir del 14 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el de Salud Pública (MSP) iniciaron brigadas de vacunación específicas para mujeres embarazadas en su territorio.



También es importante recordar que evidencia científica preliminar ha indicado que los anticuerpos causados por algunas vacunas contra el covid-19 pueden ser “heredados” por los bebés en gestación. Considerando las estadísiticas de natalidad del año 2020 (DANE), podría pensarse que a estas alturas del año, más de 300.000 mujeres pueden estar embarazadas; la gran mayoría, con su vacunación en veremos por estos papeleos.



“En ninguno de estos países los gobiernos le dieron más importancia a la burocracia que a la vida. Mientras en el mundo atienden la advertencia de la OMS, según la cual las mujeres embarazadas son más propensas a sufrir síntomas graves de Covid-19, incluyendo hospitalización y muerte, acá estamos buscando unos papeles. Al parecer, el aumento del 54.3 por ciento de la mortalidad materna temprana durante el 2020 en el país no le afana al gobierno nacional", indicó el congresista.



