Alerta en Cámara por congresista que asistió a sesionar con covid-19

La sesión presencial que llevaba a cabo este jueves en la Plenaria de la Cámara de Representantes tuvo que ser levantada, luego de que el congresista liberal Alejandro Carlos Chacón confirmara que tiene covid-19.

La alerta se encendió tras conocerse que el representante Chacón asistió en la noche del miércoles a la sesión presencial que se realizó, debate en el que, según confirmó la Secretaría de la Cámara, estuvieron en diferentes recintos del Capitolio Nacional 169 personas entre congresistas y asesores.



“Todos y cada uno de los 169 representantes a la Cámara, incluyendo el personal de la secretaría y los que tienen que ver con la logística debemos inmediatamente ubicarnos en nuestras residencias y apartamentos, no podemos viajar a ningún sitio”, manifestó el secretario de la corporación, Jorge Humberto Mantilla.



Esta medida se toma debido a que los representantes, por su naturaleza, provienen de diferentes regiones, por lo que normalmente viajan semanalmente a sus regiones.



Pero tras conocerse el positivo del congresista Chacón, la Secretaría de Salud de Bogotá determinó que no podrán viajar hasta tanto no se hagan la prueba y se conozca el resultado.



Hasta el momento los legisladores venían avanzado en un sistema de sesiones semipresenciales, en las que unos pocos congresistas asistían al Capitolio Nacional y la gran mayoría lo hacían de manera remota.



No obstante, debido a que esta semana se discutieron reformas constitucionales, la Plenaria tuvo que retornar a las sesiones presenciales.



