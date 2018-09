Eliminación de cobro por reconexión de servicios, en manos de la Corte

La decisión sobre si se elimina el cobro por reconexión de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3 cuando la sanción fuera por la mora en el pago de la factura, como lo establece un proyecto de ley avalado por el Congreso, quedó ahora en manos de la Corte Constitucional.

El proyecto plantea, además, que el servicio debe ser restablecido en las 24 horas siguientes al pago de la obligación por parte del usuario.



Pero serán los magistrados del alto tribunal quienes deberán decidir si declaran que el proyecto sí es constitucional. En caso de ser así, el presidente Iván Duque estará obligado a sancionarlo como ley de la República.

El camino que ha recorrido esta iniciativa, de autoría del senador liberal Lidio García, ha sido largo y tortuoso.



A mediados de diciembre de 2016, el Congreso de la República le dio la aprobación final, sólo le faltaba la firma del entonces presidente Juan Manuel Santos, quien decidió no avalarlo, al considerar que tenía vicios de “inconveniencia” e “inconstitucionalidad”.



El Ejecutivo consideró que, a diferencia de lo sostenido en el trámite legislativo, “las empresas de servicios públicos domiciliarios sí incurren en costos cuando, en razón de la mora en el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, deben realizar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o la suspensión de este”.



Otra de las objeciones de Santos fue que si el costo de la reconexión no es asumido por la empresa prestadora del servicio, este deberá ser cargado al Estado o a todos los usuarios, por lo que necesariamente se aumentarán de manera general las tarifas del servicio.



Sin embargo, el Congreso rechazó las objeciones del primer mandatario, por lo que la iniciativa pasó a manos de la Corte Constitucional, tribunal que la devolvió de nuevo porque los togados recibieron fue el texto conciliado que salió de Cámara de Representantes y no el del Senado de la República, como correspondía.



Este miércoles, la Plenaria del Senado aprobó “subsanar” este error y lo envió de nuevo a la Corte, que tendrá la decisión final.



“Como lo habíamos prometido seguimos en la lucha en la defensa de millones de colombianos para liberarse de un cargo injusto por parte de las empresas de servicios públicos”, dijo el senador García.



