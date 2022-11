Tras una apretada votación en la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que buscaba prohibir las corridas de toros en Colombia no recibió el apoyo suficiente. En total fueron 78 votos a favor de una proposición de archivo y 75 en contra, que no resultaron suficientes para mantener en curso la iniciativa legislativa.



Algunos congresistas de la oposición presentaron una proposición con la que argumentaron que hay territorios y comunidades que tiene reciben un sustento de las actividades taurinas, por lo que consideraban como "inconveniente" el proyecto.



Esta es la tercera vez que el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada (Partido Liberal), presentaba la iniciativa legislativa que, en un primer momento, se pensó que contaba con las mayorías para continuar el trámite sin traspiés, pero que resultó por ser hundida.



Principalmente, el proyecto buscaba prohibir las corridas de toros, becerradas, novilladas y tientas en todo el territorio nacional; sin embargo, la proposición que presentaron desde la oposición acabó por tener un respaldo suficiente para impedir que se dé la cancelación de esta clase de actividades.



Aunque Losada no se guardó su desazón, dejó saber que seguirá en pie de lucha para que se evite lo que él considera que es maltrato animal. "Hoy es un día muy triste para quienes defendemos los animales. La Cámara hundió la prohibición de las corridas de toros. No importa cuántos años más nos tome esta lucha, junto a la ciudadanía seguiremos insistiendo en acabar con la tortura disfrazada de cultura", dijo.

¿Qué pasó con el proyecto?

La proposición de eliminación del proyecto fue presentada por los representantes de la oposición y otros independientes, entre ellos, Christian Garcés y Hernán Darío Cadavid del Centro Democrático; Carolina Arbeláez y Gersel Luis Pérez de Cambio Radical, Juana Carolina Londoño del partido Conservador y Hernando Guida Ponce del partido de 'la U', todos ellos acabaron por decir que las corridas de toros deben continuar en el país.



Adicionalmente, desde el Centro Democrático aludieron a que se debe dar cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de presentar un proyecto de ley que reglamente las actividades y corridas taurinas. Así lo señaló el congresista Garcés, que fue ponente de la proposición y se comprometió a radicar dicha iniciativa en dos meses.



Aunque desde la bancada oficialista se evidenció un gran descontento porque algunos representantes no se presentaron a la plenaria y esto habría terminado por generar el hundimiento del proyecto. En total, hubo cerca de 10 representantes de la bancada de gobierno que no estuvieron presentes en la votación.



Juan Carlos Losada (Partido Liberal), que estaba liderando la iniciativa legislativa, dijo que en el Congreso se dio un 'lobby' que le habría puesto una gran barrera para avanzar con la propuesta de prohibición. Pero, el representante afirmó que apoyará otros dos proyectos que están haciendo trámite y que tienen la misma finalidad.



"(...) Hubo una confluencia de temas negativos para el proyecto de ley, hubo mucho lobby por parte de los taurinos que llevan semanas aquí. Hay intereses personales para que esto no avance y es un día muy triste para quienes queremos luchar contra el maltrato animal", agregó Losada tras la sesión plenaria.



De esta manera, las corridas de toros se podrán seguir realizando en el país sin ningún impedimento. Se prevé que en los próximos días sea anunciada una regulación a la tauromaquia que será presentada en el Congreso.

