‘No creo que la tortura animal pueda ser considerada cultura’: Losada

La Comisión Primera de la Cámara revivió este lunes un polémico tema que ha dividido a los colombianos en los últimos años: la prohibición de las corridas de toros.

La iniciativa que prohíbe esta práctica fue aprobada por esta célula legislativa en su primero de cuatro debates. No obstante, el debate estuvo cargado de polémica pues para algunos las corridas de toros son vistas como una tradición para algunos, y como un acto que atenta contra los derechos de los animales para muchos otros.



En diálogo con EL TIEMPO, el congresista del partido Liberal Juan Carlos Losada, autor del proyecto, aseguró que la iniciativa contempla una “reconversión laboral de todas aquellas personas que se verán afectadas por la prohibición”.



¿Por qué prohibir las corridas de toros? ¿Qué pasa con prácticas como las corralejas o el coleo?

Es absolutamente necesario prohibir las prácticas taurinas en nuestro país, son prácticas absolutamente violentas en contra de los animales. Son prácticas deleznables que nuestra sociedad no puede aceptar, las nuevas generaciones de colombianos tenemos en una alta estima a los animales y por eso se hace necesario prohibir las corridas de toros.



Sin embargo, la lucha animalista ha entendido que los cambios se hacen de manera paulatina y progresiva, por eso hemos arrancado por las corridas de toros y luego veremos si la sociedad está preparada para dar otros pasos como la prohibición de las corralejas y las peleas de gallos.



¿Por qué no contemplar que las corridas de toros se hagan, pero sin la muerte del toro, como lo propone en algunos?



La ciencia ha demostrado que las corridas incruentas no existen, porque el maltrato animal no es solo físico sino psicológico. Todos los estudios que se han hecho sobre los grados de estrés que sufre el toro durante las corridas de toros han demostrado que ellas también constituyen maltrato animal.

¿Qué pasará con las familias que viven de las corridas de toros?



El proyecto trae un artículo para que el Gobierno en el término de seis meses haga la reconversión laboral de todas aquellas personas que se verán afectadas por la prohibición. Hay que aclarar que no son muchos y el Gobierno tendrá esa responsabilidad de darles otras opciones.



En 2018 la Corte Constitucional manifestó que las corridas de toros son una expresión cultural ¿el proyecto no contradice lo dicho por la Corte?



En la misma sentencia en la que la Corte Constitucional dijo que las corridas de toros son una expresión cultural también dijo que es justamente el Congreso quien puede determinar los límites y los alcances de esa expresión cultural y si ella puede llegar o no a ser prohibida. Es la misma corte la que ha llamado al Congreso en varias sentencias a que tome una decisión sobre esta materia, por eso el proyecto de ley no es contradictorio.



Nosotros no creemos que una expresión de tortura animal, una forma tan salvaje de tratar a un animal pueda ser considerada cultura.



