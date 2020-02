Corridas de toros: otra vez se abre la polémica por su realización

Con la temporada taurina en la plaza de toros de Santamaría, en Bogotá, defensores de la fiesta brava y animalistas vuelven a confrontar sus posiciones.

'Las corridas ya son espectáculos del pasado': Guillermo García, senador

Guillermo García Realpe, senador del Partido Liberal. Foto: Prensa Guillermo García Realpe

¿La idea es prohibir o regular las corridas?

Vamos a presentar un proyecto de ley para prohibir completamente las corridas de toros. Este tipo de espectáculos tienen que desaparecer.



¿Qué va a pasar con quienes viven de esta actividad?



El proyecto contempla un plan de transición para estas personas en el que se brindarán espacios de capacitación y acompañamiento para conseguir empleo.



La Corte Constitucional ya se pronunció, y señaló que estos son “actos culturales”...



Respetamos los derechos y la libertad de quienes tienen sus tradiciones culturales, pero las corridas de toros ya son espectáculos del pasado.



Esta iniciativa se ha presentado varias veces, pero no prospera, ¿cuál es el motivo?



Hay una fuerte oposición, principalmente de partidos de derecha, que tienen entre sus militantes a personas que son ganaderas o poseen alguna relación con el ganado, quienes en buena medida están vinculadas a las corridas.

'Corridas de toros son un derecho': Diana Andrade, abogada y taurina

Abogada taurina. Foto: Archivo particular

¿Qué opina de los dos proyectos de ley para prohibir las corridas?



Uno entiende que haya personas a las que no les gusten, pero al prohibirse las corridas de toros nos están restringiendo la libertad a los aficionados y la profesión de los toreros. También se afecta la venta alrededor de las plazas. No se trata de un gusto, es un derecho.



¿Cómo frenar el maltrato animal en estos espectáculos?



Me parece muy doble e hipócrita hablar del sufrimiento animal en las corridas, cuando los animales todo el tiempo sufren. No es nada agradable ver la muerte de un bovino para el consumo animal. Si se quiere acabar con el sufrimiento animal, pues empecemos por lo mayor y no por lo menor. Los profesionales en zootecnia dicen que el toro no sufre en el momento en el que está en la plaza.



En algunas ciudades se empezó a desincentivar este espectáculo...



Me parece terrible que una vez posesionada (Claudia López) dijo que no nos iba a atacar, y ahora sí lo está haciendo. Ella no puede llamar a avivar los odios.

