Proponen que si a congresistas les da covid, no tengan derecho a UCI

En medio del duro pulso que se da en el Congreso sobre si se debe sesionar de manera virtual o de manera presencial, surgió una propuesta que de inmediato llamó la atención.

La propuesta llegó por cuenta del representante José Luis Correa, del Partido Liberal, quien pidió a sus compañeros “tener responsabilidad con el país” y sesionar solo de manera virtual.



“¿Cómo le vamos a decir a una familia que la cama de UCI que debía ser para su abuelo o para su tío está ocupada por un congresista que, pudiéndolo hacer, se negó a trabajar desde la casa y se fue a sesionar de manera presencial”, expresó Correa



El congresista liberal agregó: Si se va a sesionar presencialmente, “entonces que firmemos un consentimiento informado en el que renunciamos a la cama de UCI si nos llegamos a enfermar”.



Correa explicó que el acto de responsabilidad de quienes pueden trabajar desde la casa es no salir, precisamente para no afectar a quienes sí se ven obligados a salir para buscar su alimentación.



El Congreso lleva un mes de sesiones virtuales y todavía no tiene claro si, de manera virtual, puede votar proyectos o no.



Las dudas comienzan por los presidentes de Senado y Cámara, que en un primer momento prefirieron no sesionar hasta que la Corte Constitucional señalara si el decreto que habilita las sesiones virtuales es conforme al ordenamiento colombiano. El concepto aún no ha llegado.

