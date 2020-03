¿Cómo es idea de crear fondo para quienes no pueden aislarse en casa?

Durante el primer día de aislamiento obligatorio en Bogotá y seis departamentos del país, el senador petrista Gustavo Bolívar propuso que todos los funcionarios públicos donen el 10 por ciento de su salario para atender a quienes no pueden entrar en cuarentena.Entre estas personas, según Bolívar, estarían vendedores ambulantes y habitantes de la calle, entre otros.

“A nosotros se nos llena la boca pidiendo que se aíslen, que se confinen, pero claro, a nosotros nos llega un cheque mensual, trabajemos o no, y nos puede llegar por 7 u 8 meses que dure toda esta crisis de la pandemia y no nos despelucamos, pero no estamos pensando en esas personas que no tienen con qué comer durante el aislamiento”, dijo el congresista de izquierda.



Según sus cuentas, si todos los funcionarios del Estado, incluyendo congresistas, ministros, gobernadores y concejales, acogen su idea, se conseguiría un fondo de 840.000 millones de pesos para subsidiar a quienes, por razones laborales, no puedan acogerse a la medida de precaución.

Es una propuesta directa: donar el 10 por ciento de nuestro salario, durante tres meses, para crear un fondo FACEBOOK

TWITTER

“La nómina estatal cuesta 33,4 billones de pesos al año. Dividido en 12 nos da 2,7 o 2,8 billones mensuales y el 10 por ciento de esta cifra sería 280.000 millones de pesos. Si lo multiplicamos por tres, porque serían tres meses de donación, estamos creando un fondo de 840.000 millones de pesos”, explicó.



Agregó que su propuesta, la cual podría cumplirse mediante una autorización al Ministerio de Hacienda para que haga los descuentos respectivos, no es solamente para favorecer a estas ciudadanos, sino a todos ya que, según él, “esas personas van a salir en un momento determinado por el hambre y se van a convertir en un foco de propagación”.



POLÍTICA