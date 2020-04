'El costo de la virtualización del Congreso lo vamos a poner nosotros'

Una sesión presencial y luego reuniones virtuales. Así funcionará el Senado hasta el próximo 26 de abril, cuando se espera que termine la cuarentena por el coronavirus.



El anuncio lo hizo el presidente del Senado, Lidio García, quien le explicó a EL TIEMPO cómo funcionarán las dos modalidades.

Luego de la decisión de extender la cuarentena, ¿qué va a pasar con la citación presencial al Senado el próximo 13 de abril?



Hasta el momento nos mantenemos con la decisión de haber programado esa sesión presencial. Esto lo hice el jueves de la semana pasada. En la noche del lunes, el Presidente extendió por 15 días la cuarentena en todo el territorio nacional y de manera obligatoria. Cuando nosotros hicimos la convocatoria de la sesión estábamos pensando en que se hiciera esa extensión, pero con algunas posibilidades de reactivar, en cierta forma, algunas partes de Colombia para no dejar la economía, especialmente.



¿La extensión de la cuarentena impactará aún más el Congreso?



Aplaudimos esa extensión. Sin embargo, nosotros como congresistas necesitamos trabajar. Lo hemos hecho permanentemente de manera virtual. Las comisiones, la Mesa Directiva con los voceros de los partidos y con los presidentes de las comisiones constitucionales y legales. Hemos estado trabajando con el Gobierno Nacional y cada uno de los partidos políticos se ha reunido también para sentar su posición y las propuestas que han querido enviar al Ejecutivo y los aportes que estamos viviendo por el virus que nos aqueja.



¿A cuántas reuniones virtuales está asistiendo al día?



Yo vivo de reunión en reunión. Creería que al menos 14 horas al día vivo en reuniones. Este lunes, por ejemplo, tuvimos un encuentro con empresas como Avianca, que le genera 24.000 empleos directos a los colombianos, y esa compañía esta frenada, parada, no produce un peso y tiene que pagar una gran cantidad de créditos que tiene y una cuota de 65 millones de dólares y se están volviendo locos. Nosotros tenemos que proteger también a las empresas de Colombia que me llaman de todo el territorio nacional, como los distribuidores de disel y gasolina, y también otras de 360 o 500 empleados y que pierden alrededor de 300 millones de pesos diarios.

¿De qué depende que haya sesiones presenciales en el Senado?



Por ahora hemos trabajado en sesiones virtuales y ahora viene una sesión presencial, si no llega una propagación fuerte del virus, eso lo quiero dejar claro. Adicionalmente estoy esperando una respuesta del Ministerio de Salud para que nos den vía libre para sesionar presencialmente. Si la hay, estaremos sesionando el lunes a las 3:00 de la tarde en el recinto nuestro en Bogotá.



¿Y qué indicación debe hacer el Ministerio de Salud para que haya sesiones presenciales?



Tenemos que acogernos a los decretos del estado de emergencia y hay uno que dice que no pueden estar más de 50 personas en un mismo recinto al mismo tiempo y el Senado se conforma de 108 senadores. Dentro de ellos hay entre 7 y 10 que tienen más de 70 años o próximo a cumplirlos, hay una senadora embarazada, hay senadores con problemas de salud, con tratamientos médicos, con enfermedades crónicas, con diabetes y algunos que han sido operados de cáncer recientemente. A ellos no los podemos poner en riesgo. Si se hace la presencial sería adoptando unas medidas: tomarles la temperatura antes de ingresar, solamente ingresarían senadores, no habría asesores ni equipos de los congresistas, se va a sacar el 60 por ciento de la silletería que está en el recinto, se van a suministrar tapabocas, guantes, antibacteriales, no habrá servicio de cafetería, habrá una sola cámara de televisión que dará imágenes y un solo audio para los demás medios de comunicación. Entrarían nada más los empleados necesarios para que funcione esa plenaria.



¿Cómo debe ser quórum para esa sesión presencial?



El mínimo que debe estar son 28 senadores.

Las sesiones virtuales en el Senado se harían con una plataforma que costaría 44 millones de pesos y que será pagada por los mismos senadores. Foto: Prensa Roy Barreras

¿Y qué pasaría entonces con las sesiones virtuales?



Ya tenemos unos 15 días probando con plataformas y aplicaciones. Hemos probado con varias que no nos han convencido. La que más nos ha convencido es Zoom profesional, que no es el mismo que tenemos gratis en nuestros teléfonos, sino otro que es profesional. Esta plataforma nos permite hacer sesiones seguras, con un número prácticamente infinito de asistentes, porque la aplicación gratuita y las demás permiten 50 personas y por 40 minutos. Esta no tiene límite de tiempo ni de personas, podemos grabar directamente, mandarlo al Canal del Congreso, a YouTube, estar conectados con los medios de comunicación para que tengan la información al instante. La misma aplicación sirve para que en las mañanas trabajen las comisiones y en las tardes la plenaria.



¿Esto quiere decir que habría una sesión presencial y el resto serían virtuales?



Sí, porque si las proyecciones que hay se cumplen, nosotros tenemos que estar preparados para seguir sesionando. Qué tal que esto se vaya por mucho tiempo.



¿Y cómo sería la votación en esas sesiones virtuales?



Ya estamos listos para sesionar virtualmente. Esta semana hemos hecho y seguiremos haciendo pruebas como si estuviéramos sesionando. Hay algunas dificultades para cuando se vaya a votar. Ya tenemos listo lo que vamos a hacer para blindar la votación: quien no aparezca en la foto no podrá votar ni podrá hacer nada. Tiene que aparecer en vivo para que pueda ser valedero el voto, porque alguien puede suplantar. Habrá un listado que va a tener el Secretario y hará el llamado, uno por uno, cómo votan.

¿Cómo superar ese temor jurídico de varios senadores a las posibles demandas si votan proyectos de manera virtual?



La última palabra no la tenemos nosotros, sino los magistrados de la Corte Constitucional, pero le digo algo: ellos están trabajando virtualmente y no pasa nada y si ellos ya están haciéndolo, es un mensaje para todas las instituciones en Colombia. Nosotros también lo vamos a hacer y si ellos determinan que esas sesiones no fueron legales, pues nos tocará volver a trabajar todo lo que hicimos, pero no creo que eso vaya a pasar. Esto es algo que no está establecido en el reglamento del Congreso, pero tampoco se niega.



¿Se está planteando una reforma al reglamento del Congreso para superar esto?



Tenemos una ley 5ª (reglamento del Congreso) de 1992, de hace más de 28 años cuando podía existir un computador, pero no había internet. Ya tenemos radicado el proyecto de reforma a esta norma para que nos permita, en casos especiales o inesperados, como una pandemia, una guerra o un desastre natural, que el Congreso pueda sesionar virtualmente. Única y exclusivamente en casos como estos, no es que el Legislativo va a sesionar virtualmente siempre, ni mucho menos. También para hacerlo de manera mixta, es decir que los senadores que viven en Bogotá sesionen allá, si así lo desean, y los que están en sus regiones y no puedan ir por fuerza mayor, lo puedan hacer también.



En cuanto a la plataforma que usted menciona, ¿cuánto cuesta y cómo funciona?



Al principio nos pareció muy costoso. El Zoom profesional tenía un costo de unos 170 millones de pesos. Eso nos pareció una barbaridad y dijimos que no. Este martes me enteré de que lo bajaron a 44 millones de pesos que no van a tener ningún costo porque ya decidimos que los senadores y empleados que se ofrecieron lo vamos a pagar. El costo de la virtualización del Congreso lo vamos a poner nosotros. Nos sale a 300.000 o 400.000 pesos a cada uno. No va haber ningún costo para el Estado.

¿Qué opina de que algunos congresistas digan que el Congreso no está trabajando?



Creo que son unos pocos y eso me parece una salida en falso, arbitraria y sin razón de ser. No hemos podido sesionar porque aplazamos las sesiones por el tema del virus y acogiéndonos al decreto del estado de emergencia. Lo menos que podemos hacer es esto para no convertir el Congreso en un foco de propagación el virus. Si llega a salir un congresista infectado o un trabajador del Congreso en las mismas, a los congresistas que están criticando o a los medios o al común de la gente no les pasa nada, sino que me pasa a mí como presidente del Senado y a la Mesa Directiva. Ese es un tema serio.



¿Qué decirles a los sectores que han afirmado que usted le está haciendo el favor al Gobierno por no sesionar en estos momentos?



Que es totalmente falso. Acoger una aplicación de estas no es tan fácil. Esto nos ha costado tiempo, intentos, noches, fines de semana, trabajo permanente de los empleados que les ha tocado ir hasta el Capitolio. Sesionar presencialmente, para mí, es una total irresponsabilidad, lo sigo sosteniendo, pero esperemos a ver cómo sigue la tendencia hasta el domingo. Y lo otro es que yo no tendría por qué estarle haciendo ningún favor al Gobierno. No hago parte de los partidos de gobierno. Además, soy el Presidente del Congreso, uno de los tres poderes con total independencia y sin ningún tipo de presión y actúo a mi modo de ver las cosas, con sensatez y tomo decisiones responsables. Punto.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA