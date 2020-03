La curiosa posición de Jorge Enrique Robledo sobre sesiones virtuales

Pese a que la mayoría de los sectores de oposición al Gobierno Nacional está impulsando la realización de las sesiones virtuales del Congreso, el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo ha asumido una postura diferente.



La posibilidad de sesionar mediante esta modalidad se está trabajando en Senado y Cámara y este miércoles habrá una primera reunión de los voceros de los partidos políticos en Senado, con la Mesa Directiva de esta corporación, para analizar el tema y avanzar en decisiones.

Uno de los principales temas que el Legislativo abordaría en las reuniones virtuales sería la revisión de los decretos que ha expedido el Gobierno Nacional hasta el momento al amparo del estado de emergencia, los cuales deben surtir el escrutinio del Congreso.



Algunos observadores han dicho que este ejercicio de control político es el que están buscando los opositores para presentar sus críticas al Ejecutivo por las medidas tomadas ante la crisis generada por el coronavirus y promover votaciones para dejar sin piso algunas de estas normas.

Se convoca para mañana Miércoles 1 de abril / 10 am / sesión reunión Virtual voceros de los Partido y mesa directiva del Senado de la Republica/ @LidioSenado #JuntosLeGanamosAlCoronavirus — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) March 31, 2020

Sin embargo, el senador Robledo, reconocido crítico de la administración del presidente Iván Duque, ha asumido una posición diferente a la de la mayoría de sus compañeros opositores y ha dicho que esas sesiones virtuales son “mucho más complicadas” de lo que parecen.



Según Robledo, uno de los principales propósitos de los congresos en el mundo es el control político “y esto es un asunto que podría hacerse, incluso, con un congreso virtual”.



“Lo que pasa es que los congresos también aprobamos leyes, que también pueden ser reformas constitucionales, entonces para esos efectos el congreso virtual, a mi juicio, se vuelve una reunión de alta peligrosidad”, afirmó Robledo en un video que publicó en sus redes sociales.



Para el congresista de izquierda, esta modalidad de sesionar sería “un reguero de gente, cada uno en su casa, o haciendo la pantomima de que está en el Congreso y no lo está” y un tema como aprobar leyes es “de gran complejidad y riesgo” para un país.



También consideró que “la labor de la oposición se dificulta mucho en el trámite de unas leyes virtuales”.

En 15 minutos explicó por qué la imposición de Duque del Congreso virtual es mucho más complicada y riesgosa de lo que algunos creen:https://t.co/pMAtc7oeaS — Jorge Robledo (@JERobledo) March 31, 2020

El congresista del Polo también tiene argumentos jurídicos para sentar su posición sobre las sesiones virtuales, la cual ha soportado en un concepto de la Unidad Coordinadora de Asistencia Legislativa del Congreso, el cual se elaboró por una consulta del secretario de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla.



Según la opinión de esta instancia, “es viable realizar reuniones virtuales a través del uso de las herramientas de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones -TIC-; sin embargo, mientras no sea reformada la Ley Orgánica (reglamento del Congreso), las decisiones adoptadas en dichas reuniones no tendrán la validez ni la fuerza vinculante para que gocen del amparo de la legalidad”.



Esto significa que, tal y como se ha venido realizando esta semana, las comisiones constitucionales y legales y las plenarias, incluso, podrían reunirse de manera virtual, pero no pueden tomar ninguna decisión porque esta carecería de legalidad hasta que no sea reformado el reglamento del Congreso e incorporada la posibilidad de que sesionar virtualmente.



Aunque varios congresistas han avanzado en este tipo de convocatorias informales, hasta el momento no se ha citado una plenaria del Senado o de la Cámara, en las cuales tendrían que conectarse 108 senadores, por un lado, y 172 representantes por el otro.

