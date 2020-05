Por prevención, congresistas se sometieron a prueba de covid-19

Como una medida preventiva, la Cámara de Representantes tomó la decisión de adelantar pruebas de covid-19 a todo el personal que ha trabajado de manera presencial en esa corporación, incluidos los congresistas que están acudiendo a las sesiones semi-presenciales.

“En este momento se han hecho la prueba Katherine Miranda, José Luis Correa, Inti Asprilla, María José Pizarro, Juan Carlos Losada y Jorge Eliécer Tamayo, por lo que tendrán que retirarse del recinto y la presidencia los excusa”, dijo el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, antes de concluir que, una vez terminada la sesión plenaria remota de este viernes tanto la representante Catalina Ortiz como él se realizarán también la prueba. “Eso no quiere decir que tengamos síntomas”



Una vez se someten a la prueba, por protocolo, los congresistas se deben aislar durante 36 horas, lo que no quiere decir que tengan algún síntoma o alguna sospecha de tener el virus.



“Tras el rumor de que policías vinculados a la seguridad del Congreso dieran positivo para Covid-19, nos hacen hoy pruebas de COVID-19 como medida de prevención a los congresistas y a todos los funcionarios que asistimos presencialmente al Congreso. Es de aclarar que no tengo ningún síntoma”, aclaró la representante María José Pizarro.



En el mismo sentido se pronunció el representante Inti Asprilla: “Todo sabemos que hubo una noticia sobre unos posibles contagios por parte del personal de Policía que está asignado a la Cámara. Finalmente, no hubo claridad por parte de la Policía y se tomó una decisión responsable de hacer pruebas de Covid-19 a todos los que hemos venido asistiendo”.



