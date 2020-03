Polémica por posibilidad de que el Congreso sesione de manera virtual

En medio de la emergencia que atraviesa el país por el coronavirus, varios congresistas siguen en una polémica por la posibilidad de que el Congreso pueda sesionar de manera virtual, algo que autorizó el presidente Iván Duque el pasado sábado.



Pese a la posición del mandatario, son varios los obstáculos que se deben sortear, entre ellos la viabilidad jurídica de esta modalidad, al igual que la organización logística de una sesión, uno de los temas más complejos de manejar.

El pronunciamiento presidencial se dio luego de un grupo de 47 congresistas le hiciera la solicitud al mandatario para que el Legislativo sesionara de manera virtual, lo que implica la aprobación de proyectos de ley y de reforma constitucional y el ejercicio del control político en medio de una conexión digital.



(Le puede interesar: ¿Es legítimo que el Gobierno tome prestada plata de las pensiones?)



El objetivo de estos legisladores es que mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio el Congreso no se frene y que siga cumpliendo las funciones para las cuales fue elegido.Aunque son varios los obstáculos logísticos que deben superarse y todavía no es muy claro el impacto que el trabajo de los congresistas tenga sobre la opinión pública en estos momentos de emergencia por el coronavirus, el hecho es que se está avanzando en su cumplimiento.

Uno de los desafíos es solucionar los pasos que debe tener una sesión, como, por ejemplo, el otorgamiento de la palabra y de las réplicas, lo que debería hacerse virtualmente. Foto: @CGR_Colombia

La ministra del Interior, Alicia Arango, le confirmó a EL TIEMPO que se "está trabajando en un decreto que permita hacer las sesiones virtuales" y que "el tema lo está considerando la Oficina Jurídica de la Presidencia, porque nunca se había reglamentado" este mecanismo.



(Lea también: 'No estoy pensando en Maduro, estoy pensando en la gente': Pastrana)



Por los lados del Senado, se conformó un equipo técnico que se encuentra analizando qué plataforma digital sería la más idónea para cumplir con este propósito, tomando en cuenta que se trata de conectar a más de 100 senadores, más los otros funcionarios implicados en una sesión normal de esta corporación.



Igualmente, se está estudiando que esa plataforma pueda tener todas las exigencias que requiere una sesión normal, es decir, el registro de asistencia de los senadores, el mecanismo para el otorgamiento de la palabra, la manera cómo se darían las mociones de orden que pidan los congresistas y las réplicas de estos a discursos de sus compañeros, entre otros aspectos.



De igual forma, esta plataforma tendría que contener una herramienta de votación que cumpla con todos los estándares de seguridad informática para que los hackers no vayan a alterar los resultados y debe incluir la forma en que todo lo que suceda en la sesión quede debidamente registrado para los análisis que hace, en algunos casos, la Corte Constitucional.



Este diario también conoció que el costo de este propósito de sesionar virtualmente, el cual no se ha podido establecer todavía, correría por cuenta del Senado y que este viernes está previsto que se haga un primer simulacro -solamente con algunos trabajadores de la corporación y sin senadores- para probar si la plataforma servirá o qué modificaciones hay que hacerle.

Dudas en la Cámara de Representantes

Entre tanto, en la Cámara de Representantes hay algunas dudas que se están tratando de resolver. Una de ellas es la utilización de un software que ya existe en esta corporación y que podría habilitarse para poner en funcionamiento esta idea.



Según conoció EL TIEMPO, instancias administrativas de la Cámara de Representantes ofrecieron a la Mesa Directiva de la corporación este software, el cual, en caso de utilizarse, también tendría que cumplir con las mismas condiciones que en el Senado.



El problema que se analiza en la Cámara es que allí se trata de tener 172 representantes conectados desde todos los departamentos del país, más los demás funcionarios necesarios para el funcionamiento de una sesión.



También se analiza qué se haría en caso de que haya un debate de control político, en el cual deben incluirse los ministros y demás funcionarios citados para que entreguen sus explicaciones sobre los temas que el Congreso cuestionaría. Todo esto en una plataforma digital.



En la Cámara también existe otra duda y es que, según las normas vigentes, cada representante debe tener su firma legalmente registrada para que su presencia en la sesión y su voto sean validados y no se sabe cómo harían ese trámite los 172 representantes.

¿Qué dicen los congresistas?

Desde el punto de vista político, los congresistas parecen divididos sobre este tema. El senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa afirmó que no le ve posibilidades a esta modalidad porque "la norma para que se den estas sesiones virtuales no existe" y que los servidores públicos "solamente podemos hacer lo que está consignado en la ley".



Sin embargo, la representante a la Cámara por los ‘verdes’ Juanita Goebertus ha venido pidiendo “que la pandemia no se lleve por delante la libertad de expresión y con ella la democracia” y que “es fundamental” que en Colombia haya congreso virtual y rama judicial virtual.



POLÍTICA