‘Debe haber un fortalecimiento de la atención en las cárceles’

El senador por el Polo Iván Cepeda le dijo a EL TIEMPO que, aunque hay medidas gubernamentales “correctas’ como la cuarentena, el Gobierno Nacional debería atender a poblaciones como la carcelaria, una de las afectadas por la crisis.

¿Cómo analiza la emergencia que se ha presentado en el país por el coronavirus?



Creo que en efecto se han tomado algunas medidas que son correctas, como la del confinamiento, pero noto que hay una gran debilidad en algunos campos que son fundamentales como, por ejemplo, realizar pruebas masivas de detección del virus, en lo que tenemos un retraso que es sensible. Y también el ofrecerle al personal médico y de enfermería condiciones seguras y dignas para poder realizar su labor. Las medidas que ha tomado el Gobierno son insuficientes y, en algunos casos, muy lentas. El otro campo en el que se nota una gran debilidad es en el de atender, de una manera satisfactoria, las necesidades de poblaciones vulnerables y me refiero a la gente que está sumida en la pobreza, a quienes están en determinados territorios, al problema carcelario, en fin, allí es donde hay eslabones débiles que podrían generar un empeoramiento drástico de la situación, si no se producen decisiones rápidas y que puedan cubrir esas necesidades.

¿Cree que la ciudadanía ha cumplido con la cuarentena?



Considero que hay una consciencia en el país sobre el peligro que representa la pandemia. Lo que obviamente no puede ser controlado por esa ciudadanía es la contradicción que se genera a partir de no poder tener los medios para estar confinado y es el drama, la situación difícil que afrontan michas personas que no tienen ninguna fuente de subsistencia y que está entre el aislamiento y la necesidad de supervivencia y eso es lo que, a mi modo de ver, que en algunas partes de las ciudades y del país haya personas que salen a la calle para buscar cómo sobrevivir.



¿Qué deberían hacer el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para atender a esta población?



Creo que el asunto es de las decisiones que se han tomado en el nivel central. Nosotros hemos estado estudiando los decretos de la emergencia y vemos que hay un vacío muy grande con relación a ese tipo de programas. En efecto, el Gobierno ha destinado algunos recursos, cuya fuente son empréstitos, para ayudas muy puntales en auxilios para Familias en Acción, los jóvenes y los adultos mayores, pero que no satisfacen las inmensas necesidades que hay. Y en otros campos no hay medidas serias, como es el caso de las cárceles o de la atención de poblaciones como la indígena, que ha comenzado a lanzar alertas sobre lo que está sucediendo con algunos de sus pueblos. Y como el Gobierno tomó la decisión al principio de centralizar los recursos y de lo que pudiera ser un manejo de fondos por parte de las alcaldías y las gobernaciones, pues ha dejado también, en cierto sentido, maniatadas, a las autoridades locales.



En cuanto al tema carcelario, ¿qué se debería hacer para atender a esta población?



Al Gobierno se le han hecho cuatro propuestas. La primera, que diseñe un programa adecuado para prevenir. Eso significa destinar recursos y poder hacer detección del virus en las cárceles, cosa que no ha ocurrido. El caso de Villavicencio y, seguramente, el de otras prisiones, obedece a que se responde cuando el problema se ha generado. Segundo, se le ha dicho al Gobierno que debe haber un fortalecimiento de la atención en las cárceles. Los prisioneros en muchas partes no cuentan con el acceso al agua, no tienen ningún tipo de kit de higiene, porque también se han suspendido los suministros en las cárceles.

¿Y cuáles son las otras dos propuestas?



La tercera es en el momento en que se detecta el coronavirus, que es lo que acaba de ocurrir en la cárcel de Villavicencio, pero todavía muy débil, es decir, en esa prisión de detectó el virus en un patio y solamente se han aislado algunas partes. Y por último le hemos dicho al Gobierno que es necesario tener una interlocución con los internos, con las personas privadas de la libertad, que tienen en cada patio en el país comités de derechos humanos. Con esas instancias se deberían crear mesas, si no en cada cárcel, sí por lo menos a nivel de las regionales del Inpec para explicarles a estas personas las medidas que se tomen. Esto para evitar lo que pasó el pasado 21 de marzo en La Modelo y otras cárceles.

¿Cómo es la propuesta que usted ha venido haciendo para destinar algunos recursos del sector defensa para atender esta pandemia?



Lo que se ha propuesto es que un billón de pesos del presupuesto que se destina al sector de defensa y que corresponde al rubro de inversiones -es decir que no toca gastos que son inflexibles o que no pueden ser destinados a otros propósitos, como son salarios y pensiones y gastos de funcionamiento de las Fuerzas Militares, sino que se destina a la compra de armas- sea destinado por un año al sector de la salud, bien sea a través de compra de elementos para los equipos que requieren las unidades de cuidados intensivos o para dotar a los médicos y enfermeras de elementos de bioseguridad o para adquirir un número significativo de pruebas para detectar el virus.



Hay sectores que han manifestado dudas sobre esta propuesta, ¿el aporte del sector defensa podría darse de otra forma?



Hemos dicho en el Senado y también se lo hemos hecho saber al Ministro de Defensa que, como autores de esa proposición, los congresistas de la oposición estamos dispuestos a dialogar. Este no es un asunto que planteamos en términos de que es ese billón de pesos o no es nada. No. Hemos dicho que si el Ministerio de Defensa considera que esto se puede realizar de otras formas, por ejemplo a través de donaciones de esos elementos por parte de las Fuerzas Militares o distintas acciones u operaciones humanitaria, es bienvenido. No desconocemos que las Fuerzas Militares están construyendo hospitales de campaña y están realizando puentes humanitarios en algunos lugares.



¿Qué responder a algunos sectores uribistas que han hablado de un debilitamiento de la seguridad con esa propuesta?



Que para nada. Aquí no se están tocando los rubros esenciales de las Fuerzas Militares. Quienes sostengan que esto debilitaría la seguridad, o no conocen el sentido de la propuesta o, a pesar de conocerlo, lo critican de una manera errónea.

