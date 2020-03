'Evitar la hambruna es un imperativo', dice Uribe sobre el coronavirus

Durante varios días, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe se puso a estudiar científica y económicamente cuál es la realidad del coronavirus en Colombia y en el mundo, el tema que tiene el alerta a la población mundial y que en el país obligó al aislamiento preventivo obligatorio que declaró el presidente Iván Duque y que comenzará el próximo miércoles.



“Contesto como un loro. Es un tema muy difícil y yo no puedo pretender sentar cátedra. Simplemente he procurado prestarle atención a la lectura, leer y escuchar conceptos científicos autorizados”, le dijo Uribe a EL TIEMPO sobre esta entrevista.

Por eso, el exmandatario tiene los elementos necesarios para afirmar que aunque “anticipar la cuarentena inicialmente cuesta más”, al final “hay mejor protección de la vida y más sólida recuperación de la economía”.



También que es “comprensible la angustia, digamos la impaciencia ciudadana, frente a un virus letal, sobre el cual poco se conoce”.



Y, adicionalmente, entregar varias ideas para la recuperación económica que podrían aplicarse para sacar al país adelante luego de que se supere la emergencia sanitaria.



¿Qué opina de la medida de aislamiento total ordenada por el presidente Duque?

El anticipo de la cuarentena ha causado algún alivio ciudadano. Anticipar la cuarentena puede disminuir el número de contagiados en la primera etapa; luego, la segunda fase, cuando se empina la curva, empezaría con menor cantidad de infectados, y a la postre el número podría ser menos crítico. Aplanar la curva inicial da tiempo para preparar la atención requerida en los momentos más difíciles. Anticipar la cuarentena inicialmente cuesta más, pero al final hay mejor protección de la vida y más sólida recuperación de la economía. La cuarentena anticipada al disminuir el número de contagiados también logra que la permanencia del virus sea menos extensa y la economía se recupere menos tarde. Sobre esto recomiendo leer al profesor Tomas Puyo, en un artículo titulado The hammer and the dance.

¿Cree que el Gobierno ha manejado acertadamente la emergencia o qué medidas adicionales se deberían tomar?

Es comprensible la angustia, digamos la impaciencia ciudadana, frente a un virus letal, sobre el cual poco se conoce. Se advierte que el Gobierno busca atender todos los temas de salud y la totalidad del universo poblacional. Divido los temas en salud y en los socioeconómicos. Sobre la salud: Están en la habilitación de clínicas que se encontraban cerradas y en la preparación de hoteles, fragatas de la Armada, aviones, hospitales móviles de campaña. Ha habido escasez mundial de reactivos para la prueba molecular que da total certeza a la comunidad científica. El Invima ya ha aprobado algunas pruebas simples, que se conocen como masivas o comerciales, que los científicos les reconocen entre 50 y 90 por ciento de exactitud. Masificar estas pruebas dará confianza y así focalizar las moleculares a quienes den positivo en las simples, a personas con síntomas, que hubieran estado con contagiados, que sufran enfermedades preexistentes, adultos, médicos, trabajadores de la salud, etc. Sobre esto sugiero ver en la BBC el artículo ‘¿Por qué Alemania tiene un número bajo de muertes por Covid-19 en comparación con… ?’.



Es un reto pasar de 6.000 Unidades de cuidados intensivos, UCIS, que aproximadamente existen, a 10.000 que los estudiosos recomiendan. Ignoro cuántas unidades de cuidados intermedios estén dotadas de ventiladores. Los ventiladores están escasos en el mundo. Las universidades de Antioquia y los Andes, la fundación Santa fe, empiezan a producir ventiladores con impresoras 3D. Es necesario que lo masifiquen y puedan obtener los insumos, también escasos. Es válido hacer copias porque la protección de propiedad intelectual se exceptúa en épocas de crisis.

Empresas privadas en Medellín empiezan a fabricar tapabocas y vestuarios de protección para los trabajadores de la salud.



El Gobierno ha dispuesto todas las facilidades para la importación de equipos.

EPS y hospitales tienen la oportunidad de demostrar que el sistema sí sirve, a pesar de la corrupción que se está superando. En Colombia hay a quién, a dónde, acudir.



Sobre las soluciones socioeconómicas: Es muy importante cubrir todo el universo poblacional. El Gobierno decretó la posibilidad de que acreedores y deudores acuerden aplazamientos sin que estos últimos queden reportados. Sería útil la moratoria general. La cartera vigilada está alrededor de 476 billones de pesos. Una moratoria por 6 meses, de capital y de intereses, cantidades que se trasladarían al final del crédito, representaría más o menos 20 billones. Podría haber apoyo del Fondo Estatal de Garantías y reducción de intereses, sin condonaciones que afecten a los acreedores.

El Gobierno también ha autorizado que el Fondo de Garantías avale créditos para que las empresas puedan pagar las nóminas ante los cierres y riesgos de licenciamiento masivo de trabajadores. La pequeña y la mediana empresa están en urgente necesidad de recibir esos créditos. Hay malestar porque algunos bancos quieren cobrar 6 u 8 puntos por la intermediación. Estos créditos deberían apoyar a los independientes de ingresos medios y altos.



El Ministerio de Agricultura ha anunciado créditos por un billón de pesos para campesinos y productores. Finagro y el Banco Agrario ya ofrecen estos recursos.



El Banco de la República ha decidido expandir la oferta de recursos en 20 billones, lo cual ayudará mucho a fondear al sistema financiero para atender los créditos mencionados en renglones anteriores. La expansión de recursos del Banco de la República hace posible una reducción general de tasas de interés. Debe pensarse en la necesidad de que el Banco de la República compre títulos del Gobierno para que éste obtenga un propósito: crisis sin hambre.



Los bancos multilaterales jugaron un papel muy positivo en la crisis de 2008, en esta oportunidad podrían duplicar desembolsos. El Fondo Monetario tiene reservas del orden de un trillón de dólares, hay obligación de gastar. Los países desarrollados pueden comprar deuda de los emergentes y de economías débiles. Sobre esto recomiendo ver Raghuram Rajam, en Financial Times.



Para los sectores más vulnerables el Gobierno ha anunciado adelantar y ampliar pagos de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y poner en marcha la devolución del IVA. Los alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y del Programa de Alimentación Escolar, PAE, deben hacerse llegar a los niños y jóvenes, con ayuda de Fuerzas Armadas, profesores, instructores del Sena, ONG, etc. Estos alimentos, en muchos casos, son lo fundamental, para no decir lo único, de que disponen muchos de sus beneficiarios. El presidente Duque está empeñado en proveer con mercados suficientes a los sectores más vulnerables y no protegidos por las herramientas sociales. Además propone que toda familia pudiente acoja familias vulnerables. Evitar la hambruna es un imperativo. Imaginemos solamente a Cartagena, en dos semanas, con el turismo cerrado y con hambre. Tema de urgente atención en todo el país.



He escuchado a algunos funcionarios y expertos proponer que a los trabajadores se les autorice el retiro de las cesantías para utilizar los recursos en necesidades de la crisis. Ese ahorro no debería gastarse, al menos por trabajadores de reducidos ingresos. Que se les apoye sin que tengan que gastar sus cesantías.



Hay obligación de reconectar servicios públicos.

¿Cómo cree que se verá afectada la economía después de esta emergencia?

La afectación económica es inevitable, pero hay que motorizar todos los apoyos para evitar la mayor afectación social. Los apoyos sociales pueden mantener viva la economía para que haya una más rápida y sólida recuperación.



¿Qué hacer ante esta afectación económica?

La rápida implementación de las medidas enunciadas anteriormente. Por ejemplo, debería hacerse un seguimiento oficial riguroso para que se aprueben y desembolsen los créditos para el pago de nóminas. El imperativo de la hora requiere microgerencia. Necesitamos activar más el espíritu de emprendimiento. Que los mayores nos alfabeticemos en algo para aprender de teletrabajo. JP Morgan tiene una buena publicación sobre experiencias de recuperación de economías devastadas.



¿Cómo se podría aliviar la situación de las medianas y pequeñas empresas y de los trabajadores independientes, que parecen ser los más afectados por la crisis?

A lo expuesto arriba agregaría que la microgerencia oficial debe monitorear que, por ejemplo, los recursos anunciados por el Banco de la República se transmitan a las pequeñas empresas y a los trabajadores independientes, a través de las líneas de crédito con respaldo del Fondo Estatal de Garantías. El Gobierno puede comprometer a las iglesias, juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia, ONG para que vigilen y verifiquen la llegada de las ayudas sociales a sus reales destinatarios.

¿Qué hacer con los menos favorecidos en este momento?

Que estos compatriotas sientan que lo enunciado en una repuesta anterior, que los anuncios del Gobierno, sean realidades, que la solidaridad no es un cuento. Garantizar la eficacia de la tarea.



¿Por qué cree que hasta los sectores opositores han acompañado la decisión de cuarentena total?

A mi edad aumento la reflexión de que debemos hacer énfasis en los argumentos y razones más que en pasiones o en sentimientos de amistad o de enemistad. Dejemos las pasiones para soñar, estudiar, trabajar, realizar. Las grandes dificultades desbordan las fronteras e imponen solidaridad.



