'En San Andrés, la pandemia nos ha golpeado mucho en lo económico'

Unos 25.000 millones de pesos de dinero circulante en hoteles, actividades turísticas y comercios se ha dejado de mover en San Andrés en el último mes.



La cifra la dio el representante a la Cámara por Cambio Radical Jorge Méndez, uno de los dos congresistas que tiene este departamento, quien agregó que solo por la tarjeta de turismo la isla ha dejado de percibir más de 10.000 millones de pesos en los últimos 30 días.

¿Cómo se está viviendo esta emergencia en San Andrés?



En San Andrés el impacto ha sido mucho más fuerte que en otras partes porque el turismo fue el primer afectado y será de los últimos renglones de la economía en levantarse. Nos preocupa mucho esta situación. La afectación comenzó a verse desde principios de marzo, cuando comenzaron a dejar de llegar vuelos a las islas.



¿Qué ha pasado con los hoteles?



Desde comienzos el 13 de marzo la cadena One Vacation anunció que tendría atención operación hasta el 20 de ese mes. Igual lo hizo hoteles Decameron, que son las cadenas más grandes y que tiene alrededor de 15 hoteles en la isla. El tema de la pandemia nos ha golpeado mucho en lo económico. Casi el 90 por ciento de la población depende exclusivamente del turismo: los hoteles, alquileres de motos, personas que prestan servicios en las playas, bares, restaurantes, almacenes, artistas que amenizan en diferentes espacios, agencias de viajes, todo está detenido desde el 20 de marzo.



¿Qué hicieron los hoteles con sus trabajadores?



Los hoteles cerraron y en su gran mayoría lo que dieron fue licencias no remuneradas y suspendieron contratos autorizados por el Ministerio de Trabajo. No se sabe a ciencia cierta cuándo se vaya a levantar. Yo calculo que no será antes de julio o agosto y siendo muy optimistas. La gente no tiene dinero. En las casas se están pasando muchas necesidades. Ya empezaron los bloqueos de vías en diferentes sectores.

¿Cómo eran los ingresos de San Andrés antes y cómo ahora?



A San Andrés llegan alrededor de 1’100.000 pasajeros. Estos le generaban ingresos a la isla por más de 120.000 millones de pesos solo en la tarjeta de turismo, que es la fuente mayor. Según algunas instancias, en un mes, normalmente, están circulando en la isla alrededor de 25.000 millones de pesos entre establecimientos de turismo y de comercio. Este dinero ha dejado de circular, sin mencionar lo que recauda el departamento, que son alrededor de 10.000 millones de pesos que se ha dejado de percibir por tener la industria del turismo parada.



En términos de salud, ¿cómo está la situación?



Hoy contamos con 9 camas UCI para adultos en el hospital, lo cual nos limita a atender la situación en el día. Se está trabajando con el Gobierno Nacional la implementación de 20 camas UCI adicionales. San Andrés ha reportado, a la fecha, 6 casos positivos. Se han tomado alrededor de 145 pruebas. Estamos pendientes de recibir 7 pruebas adicionales. De los 6 casos ya se recuperó uno y esperamos que esta semana se recuperen 2 más. Están en manejo de aislamiento en la residencia, entonces de alguna manera no ha sido alarmante.

¿Qué acciones ha tomado la gobernación?



El señor gobernador ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de solucionar esta situación. Ha estado repartiendo unos 8.000 mercados de 120.000 pesos, pero el costo de vida en San Andrés, en algunos productos, es hasta dos o tres veces más que en otras partes. Un plátano, por ejemplo, hoy está costando hasta 5.000 pesos. Hay especulación. No hay desabastecimiento, pero sí especulación. También se han entregado bonos a adulto mayor, población vulnerable, Lgbti. No va a ser suficiente. El recurso del departamento es limitado y no hay cómo mantener a estas personas.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA