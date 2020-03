Los 4 caminos económicos que propone Uribe ante impacto por Covid-19

Ideas como créditos para pagar nóminas o anticipar el IVA para los sectores más vulnerables planteó este martes el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe.



El exmandatario habló sobre el tema del coronavirus y las medidas que el Gobierno Nacional debería adoptar para hacer frente a los efectos económicos de esta alerta en algunos sectores y la cual se vive a nivel mundial.

Uribe propuso cuatro caminos para superar el impacto económico que puede tener el Covid-19 en el país.



La primera que mencionó fue una “moratoria de créditos”, la cual, para él, debe ser impulsada por tres actores: el Gobierno Nacional, la Superintendencia Financiera y el sector bancario.



“La cartera colombiana vale unos 476 billones de pesos. Eso cuesta más o menos en intereses qué, 50 billones al año. Nosotros pensamos que debe haber una moratoria de créditos. Por supuesto, no equivale a condonación sino un aplazamiento seis meses”, dijo Uribe en W Radio.



Agregó que se debería “procurar que cuando venzan esos seis meses no haya una acumulación brusca sino que se vaya difiriendo ese pago” y que “esa moratoria incluiría amortizaciones de cuotas de capital e intereses”.

Créditos para pagar nóminas

El segundo camino que planteó Uribe fue un crédito para que las empresas, especialmente las de los sectores afectados por este coletazo económico, puedan pagar las nóminas de sus trabajadores mientras se mantiene la alerta.



El mandatario se mostró contrario a lo que han propuesto algunos sectores oficiales, como, por ejemplo, “licenciar a los trabajadores 120 días pagándoles solamente la seguridad social”.



“Nosotros pensamos que no, que se necesita un crédito de destinación específica para pagar nóminas de trabajadores si quiera durante dos o tres meses, un crédito blando”, propuso.



El tercer camino, también relacionado con un crédito, tiene que ver con los sectores independientes y la posibilidad de otorgarles esta posibilidad a ellos, también afectados por el impacto del nuevo coronavirus.



“Y en el tema de los más vulnerables -el Gobierno lo está estudiando, nosotros lo aplaudimos-, anticipar la devolución del IVA. Eso podría ayudarles a 2 millones 300 mil familias, unos 5 millones de colombianos. También el Gobierno está estudiando anticipar pagos de Familias en Acción”, dijo Uribe sobre el cuatro camino.

La regla fiscal

Ante las inquietudes de los periodistas en el sentido de que estas ideas requerirían más crédito, el exmandatario afirmó que “uno tiene que escoger si deja quebrar a las empresas en medio de esta crisis, si no les pagan a los trabajadores, si deja morir de hambre a los sectores más vulnerables, si no les ayuda a los trabajadores independientes o si se hacen esfuerzos adicionales”.



“La crisis de 2008-2009 nos enseñó que los bancos internacionales de crédito, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, tienen que hacer esfuerzos extraordinarios para ayudarles a todos los países”, agregó Uribe, quien pidió no llamar "populismo" estas ideas.



Y dijo: “En este momento hay que hacer a un lado la regla fiscal, es que tenemos un problema humano, superior a cualquier consideración fiscal. Pero además, el Gobierno tiene autoridad moral, porque venía haciendo un esfuerzo muy grande de austeridad en el manejo económico”.



