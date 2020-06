Candente debate a la alcaldesa Claudia López en el Congreso

Después del pulso que se generó en los últimos días en Bogotá por la posibilidad de que la alcaldesa Claudia López no atendiera una citación de la Cámara de Representantes, la mandataria finalmente terminó participando de forma virtual en el debate en esta corporación.

La alcaldesa encaró un caldeado debate en el que fue cuestionada no solo por el manejo de la epidemia, sino por presuntas irregularidades en la contratación durante su administración, así como señalamientos de supuesto clientelismo.



En su intervención, López se refirió a la crisis en Corabastos, donde se tuvieron que cerrar algunas bodegas por el riesgo de contagio de covid-19 y hubo que modificar el protocolo de descarga de alimentos, lo cual llevó a que se presenten manifestaciones.



“Por los menos 20 municipios de Cundinamarca tienen casos de covid-19 cortesía de Corabastos, pues muchos campesinos vienen a descargar el producto y ahí se contagian. Esta central es responsabilidad de todos”, aseguró López.



Frente al alto número de contagios en Bogotá, dijo que esto se debe a las características de las capitales del mundo y volvió a culpar al cierre tardío del aeropuerto El Dorado.



“Todas las ciudades capitales que tenemos una densidad de población alta y el aeropuerto internacional hemos sido las más afectadas. El manejo del Gobierno Nacional sobre el aeropuerto fue calamitoso. El país entero reclamó desde febrero que se cerrara a vuelos internacionales, pero se privilegió el negocio de un particular”, indicó López.

Sobre la cuarentena, la mandataria distrital aclaró que cuando lleguen más ventiladores para las UCI se irá abriendo más la ciudad. “Estuvo mal que nos sacaran de cuarentena sin que llegaran los ventiladores, cuando lleguen más ventiladores iremos abriendo más”, señaló.



La intervención de la mandataria no dejó satisfechos a los congresistas de la bancada de gobierno, quienes la criticaron duramente por su manejo de la crisis.



“Teniendo las herramientas económicas, legales, científicas y técnicas para actuar, no lo hizo, y por eso lleva dos meses buscando culpables. Era competencia suya prevenir y prepararse para la llegada de la pandemia”, reclamó el congresista Edward Rodríguez, citante del debate.

El representante denunció que 66 por ciento de los pacientes en UCI no saben si tienen coronavirus y son tratados como casos probables, y que al 37 por ciento de las personas que han muerto se les confirmó el virus después de fallecidos.

Contratación

El congresista señaló a la alcaldesa de supuestas irregularidades en la contratación durante su gestión para enfrentar la pandemia. Advirtió, por ejemplo, un contrato del Idiger para adquirir tapabocas quirúrgicos desechables por $ 75.630, “cuando el precio general del mercado es de $ 40.168”; gafas protectoras a $ 5.042, mientras que “el precio general de mercado es de $ 2.900”, o tapabocas N95 por $ 22.866, “con precios regulares de mercado en $ 9.175”.



Por su parte, el representante José Uscátegui le recriminó no brindarle suficiente protección contra el virus a la Fuerza Pública en la capital del país. Además, el congresista Juan Carlos Wills reclamó que “las improvisaciones de López tienen más de 9.500 toneladas de comida dañándose en los alrededores de Corabastos”.



Pero uno de los momentos más tensos del debate fue cuando el representante Rodríguez acusó a la mandataria de “haberle entregado la salud” al excandidato presidencial Sergio Fajardo, al otorgarle supuestas cuotas burocráticas.

Igualmente, Rodríguez señaló que su colega David Racero –representante de la oposición– “tiene a su esposa como asesora del Distrito, así como a su hermano”.



Pero las críticas no pararon ahí. Rodríguez dijo que la representante Juanita Goebertus supuestamente tiene “cuotas” en la Administración Distrital”.



Estos señalamientos de inmediato generaron la réplica de Racero, quien señaló que su esposa está allí por méritos propios y que su hermano es contratista desde la administración de Enrique Peñalosa.



La réplica la siguió Juanita Goebertus, quien destacó que para la elección de alcaldes en las localidades de la capital se hizo una convocatoria pública. “¿Usted (en referencia a Rodríguez) quiere acusarme de haberme influenciado en los exámenes? Si lo va a hacer, hágalo, y con eso lo denuncio por injuria y calumnia”.



López rehusó responder los señalamientos por ser “cuestiones políticas”.



La mandataria no salió bien librada. La Cámara aprobó una proposicíón en la que declaró no satisfactorias las respuestas de López. Pero la alcaldesa había aclarado que ella asistió a una invitación, no a citación, por lo que no estaba obligada a responder cuestionario.

