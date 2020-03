Congresistas piden suspender clases en los colegios por coronavirus

Luego de las medidas del Gobierno anunciadas este jueves, que incluyen la cancelación de los eventos públicos que tengan más de 500 personas, algunos congresistas le pidieron al Ministerio de Educación que se suspendan las clases en los colegios.

El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, insistió en el tema. "Ya son 13 casos de #coronavirus en nuestro país. Reitero llamado al Gobierno para evaluar nuevamente opción de suspender clases, como una medida necesaria para contener propagación. Seguirán apareciendo casos: debemos estar preparados.

@Mineducacion @MinSaludCol", escribió en redes sociales.



(Le puede interesar: Funcionarios del Gobierno, a trabajar en casa por coronavirus)

Ya son 13 casos de #coronavirus en nuestro país. Reitero llamado al Gobierno para evaluar nuevamente opción de suspender clases, como una medida necesaria para contener propagación.



Seguirán apareciendo casos: debemos estar preparados. @Mineducacion @MinSaludCol — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) March 13, 2020

A esta iniciativa se sumó el representante a la Cámara por la Lista de la Decencia David Racero, quien aseguró que "más que medidas individuales de prevención, se deben tomar medidas más urgentes: como suspensión de clases, puestos de higiene en cada estación de Transmi (sic) y sitios de aglomeración, entre otras. No hay que esperar a que la gente llegué al hospital, sino prevención en calle".



Precisamente sobre las medidas para prevenir la propagación de la enfermedad, el presidente Iván Duque invitó este viernes "a los alcaldes a que se reduzcan otros eventos incluso de menor capacidad".



(Lea también: Coronavirus: dos congresistas aplicaron aislamiento voluntario)



Adicionalmente, reiteró que se deben "modificar hábitos, no saludar de beso, no saludar estrechando la mano, evitar los abrazos y disponer unos mecanismos donde tengamos distancias prudenciales (...), porque este virus circula en distancias inferiores a dos metros y sobretodo cuando tenemos intercambios de más de quince minutos donde hay flujos de saliva o sudor que pueden moverse entre los seres humanos".



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET