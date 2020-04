En medio del aislamiento, congresistas llegan a sesionar al Capitolio

A pesar de que se mantiene el aislamiento preventivo obligatorio, lo que llevó al Congreso a tener que sesionar mediante una plataforma digital, congresistas de oposición llegaron este jueves al Capitolio Nacional a sesionar de manera presencial.

Los legisladores que asistieron presencialmente David Racero, Inti Asprilla, María José Pizarro y León Freddy Muñoz. Todos de la bancada alternativa.



Actualmente el Congreso está sesionando mediante plataformas digitales. Cada congresista se conecta a la plataforma desde su computador o tablet y desde su lugar de residencia se une a las sesiones.

Una de las excepciones para salir, que menciona el Decreto 593 de 2020, es para los servidores públicos que están involucrados en la emergencia por el coronavirus.



"Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado".



A manera de balance se puede decir que las sesiones remotas del Congreso dejan aspectos positivos y otros negativos. Entre los aspectos favorables está que los ministros del despacho que han sido citados han acudido al control político del Congreso, algo que no siempre sucede en el Capitolio.



No obstante, algunos legisladores consideran que el Congreso no está cumpliendo con la labor de hacer control a los decretos establecidos por el Gobierno Nacional en medio del estado de emergencia.



“El Congreso no está cumpliendo plenamente con sus funciones, si bien se ha avanzado un poco en la votación de proyectos de ley, la principal labor del Congreso que es un control serio y efectivo sobre los decretos emitidos por el Gobierno no se ha hecho”, indicó el representante Inti Asprilla.

