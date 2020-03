¿Cómo fue la primera sesión virtual de una comisión del Congreso?

Con varias intervenciones, algunas fallas de conectividad, bastante debate y la audiencia de más de 90 personas, la Comisión de Paz del Senado realizó este lunes la primera sesión de una célula congresional en esta época de aislamiento preventivo voluntario por el coronavirus.



El ejercicio se dio luego de que el pasado sábado el Gobierno Nacional habilitara la posibilidad de que el Congreso se reuniera de manera virtual, algo que todavía genera dudas jurídicas en algunos congresistas debido a que no está claro si lo que se haga en esas sesiones será considerado legal posteriormente.

No obstante, el senador por ‘la U’ Roy Barreras avanzó en la convocatoria de la Comisión de Paz del Senado, una instancia legal que compone el Congreso y que abordó, en la reunión de este lunes, la expedición de un comunicado sobre el llamado de la ONU a cesar el fuego en todo el mundo y aspectos sanitarios y agropecuarios por cuenta del coronavirus, entre otros temas.



La sesión fue un hecho inédito en la historia de Colombia ya que ni las plenarias ni las comisiones -constitucionales y legales- que componen el Legislativo suelen sesionar de manera remota, sino que tienen el recinto del Capitolio para ello.



La mayoría del ejercicio fue bastante informal. No solamente porque los congresistas estaban en sus hogares en medio de la cuarentena, sino porque la palabra la dio el propio Barreras, no hubo llamado a lista, ni mociones de orden, ni réplicas, ni votaciones electrónicas, ni proposiciones formales, como sucede en una sesión normal del Congreso.

#C_Paz_SesiónInformalVirtual | Después de escuchar diferentes posturas de los senadores que integran la Comisión, se logró un acuerdo consensuado sobre temas de los puntos que se expondrán en comunicado oficial sobre la posición frente al #ELN y asesinato de líderes sociales. pic.twitter.com/kRNnFy5vHl — Senado Colombia (@SenadoGovCo) March 30, 2020

De hecho, Barreras y el senador Efraín Cepeda aclararon que la sesión era informal y que solamente obedecía a una convocatoria de la Comisión de Paz del Senado con el fin de emitir un comunicado sobre diferentes temas.



Por ello, tampoco hubo preguntas o peticiones de aclaraciones a la Secretaría de esta célula congresional, como lo hacen normalmente los congresistas en las sesiones formales.



Lo que sí hubo fue debate, básicamente por el cese del fuego declarado por el Eln, anuncio en el cual los uribistas afirmaron no creerle a ese grupo armado ilegal y no estar de acuerdo con que se resaltara en la comunicación expedida por la Comisión de Paz.



Pese a que la sesión se logró realizar, lo cierto es que hubo problemas de conectividad en varios momentos de la reunión pese a que solamente estuvieron conectados 22 senadores.



La sesión la abrió Barreras, quien leyó el borrador del comunicado mientras que esperaba que sus compañeros se conectaran a través de la herramienta zoom y se unieran a la sesión, la cual fue transmitida por el canal en YouTube del congresista de ‘la U’.

La conexión

La misma señal fue replicada en las cuentas de Facebook y Twitter de varios senadores y en la del Senado, en la que también se publicaron varios trinos con los mensajes de lo que iban diciendo los congresistas en sus intervenciones.



En su discurso, el senador por el Centro Democrático Alejandro Corrales dijo que “por la señal” que tenía no había podido escuchar “toda la lectura del comunicado” y, junto con otros senadores, pidió que se los compartieran por otras herramientas como el chat de WhatsApp.



Luego de leído el borrador del texto, Barreras fue otorgando la palabra a sus colegas, los cuales plantearon otros temas que deberían estar en el comunicado que estaban discutiendo, especialmente el relacionado con la situación de las cárceles en Colombia.

Casi todos se solidarizaron con el congresista por la situación de su hija, la cual resultó contagiada por el coronavirus luego de que se desempeñara durante varios días trabajando como médico en un centro de salud de Estados Unidos.Minutos después de comenzar la sesión, el propio congresista de ‘la U’ les pidió a sus compañeros “salir y volver a entrar” en la herramienta digital ya que, según dijo, “la plataforma nos lo exige”. La señal, en consecuencia, se perdió por algunos segundos mientras que los senadores volvían a conectarse con la sesión.

Sonido ambiente

Como es apenas natural por sesionar en época de cuarentena, los senadores que participaron en la sesión se conectaron desde sus casas y el sonido ambiente de sus hogares se oyó, en algunos casos, en la transmisión de la reunión. Ante ello, Barreras les pidió a varios que cerraran sus micrófonos mientras que no estaban interviniendo.



Este hecho también dejó ver la apariencia de varios senadores cuando están pasando estos días en sus casas. Por ello, por ejemplo, lucieron una barba inusual los senadores Efraín Cepeda, Carlos Antonio Lozada, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, entre otros.



Otros dejaron ver lo que acompaña sus hogares en los lugares desde donde se conectaron. En el caso de Armando Benedetti se vio una pequeña estatura de una virgen a su lado derecho y en el de Iván Cepeda un imagen en el que aparece su padre, el fallecido Manuel Cepeda.

También llamó la atención el momento en el que la senadora María Fernanda Cabal le dijo a Barreras que había levantado la mano tres veces para que le diera la palabra. “Hay un indicativo que se llama alzar la mano en el zoom”, le dijo Cabal a Roy, a lo que este le respondió: “Me la tiene que enseñar”, y ahí anotó otro congresista: “Estamos en alfabetización digital”.



Y tal vez una de las cosas más resaltables fue el buen uso del tiempo de todos los congresistas en sus intervenciones , algo que no es usual cuando hacen las sesiones de manera presencial.



Al final, la Comisión de Paz acordó emitir un comunicado en el se terminaron poniendo de acuerdo los 22 senadores que participaron en la reunión congresional.



Lo cierto es que la sesión informal demostró que, aunque el ejercicio de reunir a los congresistas de manera virtual parece factible, son muchos los aspectos técnicos y logísticos que deben solucionarse antes de intentar que se conecten 108 senadores, por un lado, y 172 representante a la Cámara, por el otro.



