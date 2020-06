Así cerró el periodo virtual del Congreso

Este sábado terminó un año legislativo fuera de lo acostumbrado en los 208 años de historia del Congreso, pues por primera vez este sesionó, debatió y votó de manera virtual.

Sin certeza sobre si las sesiones virtuales permiten votar reformas constitucionales como era probable que ocurriera, la primera sesión resultó exitosa. Pero a medida que fue subiendo la temperatura las opiniones fueron cambiando.



Para algunos parlamentarios no fue fácil adaptarse a la dinámica del ciberespacio, que trae consigo problemas técnicos como fallas de internet o encender la cámara y el micrófono en momentos inapropiados, que resultaron para algunos en descaches, como el viral 'madrazo' del presidente de la Comisión Séptima a un colega.



De todas maneras, el ausentismo disminuyó significativamente y fácilmente podían estar presentes 160 representantes a la Cámara, de los 172 que hay en esa corporación.



Además, se acabó uno de los dilatadores en las sesiones presenciales que era la confirmación del quórum, proceso que tardaba alrededor de una hora y que con las sesiones virtuales se hacía en 15 minutos.



Algunos expertos señalan que la virtualidad generó una mayor veeduría de la ciudadanía, pues una transmisión en plataformas virtuales podía ser vista al mismo tiempo por 500 o 600 personas.



“Tuvimos el reto de innovar, transformar y modernizar al Congreso, así que fue un semestre positivo y productivo”, advirtió el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático.

No obstante, congresistas de la oposición nunca estuvieron de acuerdo con sesionar de manera virtual e incluso trataron de hacerlo en el Capitolio.



“Este escenario dificultó mucho la labor parlamentaria, el relacionamiento, la relación con la ciudadanía, la cercanía, eso hace que sea un balance negativo, no siento que haya sido positivo para el país y la democracia funcionar a media marcha”, advirtió María José Pizarro, representante de la Lista de la Decencia.



Sin duda, el proyecto de mayor impacto entre los aprobados fue el de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, aunque hubo otros de gran interés para los colombianos, como el de pago a plazos justos, la ley de pasantías, ley antitrámites, la aprobación de experimentación con animales para productos cosméticos y la amnistía a deudores de multas de tránsito.



También se destacan el proyecto de borrón y cuenta nueva, el de pliegos tipo y la ley en homenaje a las Fuerzas Militares por la operación Jaque, entre otros.



“Lo más grueso de este periodo legislativo lo logramos aprobar. Por ejemplo, la reforma a todo el sistema de control fiscal, el proyecto que modificó el porcentaje de participación para la conformación de áreas metropolitanas, el proyecto de pliegos tipo, la cadena perpetua para violadores de menores de edad”, advirtió Santiago Valencia, senador del Centro Democrático.



Es evidente que el Gobierno prefirió guardar otros temas trascendentales como la reforma de la justicia y una posible reforma pensional para el próximo semestre.



Algunos sectores señalaron que no se cumplieron las expectativas por el escaso control político a los decretos emitidos en medio de la emergencia. Pero hubo debates de control político a buena parte del gabinete, y las cifras dan fe del trabajo realizado.



En la Cámara se realizó un debate de control a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el manejo de la pandemia; mientras que los titulares de Hacienda y Salud fueron los que más citaciones tuvieron para que explicaran las medidas del Gobierno Nacional.



También al ministro de Defensa, Carlos Holmes, le hicieron dos en la plenaria de Senado, uno por los presuntos perfilamientos a políticos y periodistas y otro por la llegada de los militares estadounidenses al país.

“Este periodo ha sido el más pobre y el menos útil de la historia del Senado de Colombia. Este Congreso termina su gestión sin haber hecho el control político de uno solo de los decretos expedidos en momento de emergencia económica y social”, aseguró el senador del partido de ‘la U’, Roy Barreras.



Hasta las siete de la noche de este sábado el Senado habían aprobado tres de las 18 conciliaciones que esperan votar y que pasarían a sanción presidencial.



Algunos proyectos como el de medidas para contrarrestar el maltrato y abandono animal y la eliminación del cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales, pendían de un hilo.



Aún no se tiene certeza sobre lo que ocurrirá el 20 de julio cuando empiece el nuevo periodo. Lo cierto es que es muy probable que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD

Instagram: @luisamercado1