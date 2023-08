El representante liberal Juan Carlos Losada radicó un proyecto con el que busca regular el uso de animales para estudios científicos y similares. La iniciativa fue hecha con la ayuda de PETA y otras organizaciones que luchan por el derecho de los animales. No obstante, la iniciativa ha sido criticada debido a los alcances que tendría.



De acuerdo con Losada, la iniciativa se articula con la modificación de la ley en Estados Unidos de la Federal Drugs Agency (FDA) que “eliminó la obligación de experimentar en animales para la producción de medicamentos y otros productos”.



Este justificó su propuesta en que se están actualizando las normas frente a la experimentación científica en animales para “promover nuevas técnicas mucho más efectivas, menos costosas y libres de crueldad animal”. No obstante, varios sectores han cuestionado el proyecto.



Gremios científicos han destacado que se intente modernizar la legislación actual frente al uso de animales en experimentación, pero cuestionaron el proyecto de Losada y expresaron que no es técnico. Incluso, alertaron que prohibiría del todo la experimentación en áreas como la biología.



Entre los peros al proyecto es que muchos de los puntos recogidos ya se aplican y no tienen en cuenta la ruta ya existente para poder acceder a la experimentación con animales. Tampoco tendría en cuenta el contexto con el que se hace la observación científica con comunidades libres.

De nuevo @JuanKarloslos, esta vez con una propuesta que atenta contra el ejercicio de la investigación científica en Colombia, sin consultar a los investigadores primero, quienes somos los primeros interesados en mejorar las prácticas que involucran animales vivos. 👇 https://t.co/4cYN0Z9ccu — Nataly Castelblanco (@N_CastelblancoM) August 13, 2023

No obstante, las mayores alertas están en temas como la limitación de financiación pública de investigaciones que usen animales y donde, supuestamente, su uso no es exitoso. Incluso, se le obligaría el Ministerio de Ciencias que emita una lista de las áreas donde ha sido fallido el uso de animales. En estos campos tipificados por la cartera no podría haber financiación estatal.



Las mayores alertas, como expresaron distintos relacionados con las ciencias biológicas, son los artículos 10 y 11, puesto que crean serias barreras para el uso de animales en los estudios biológicos. En ese sentido, también se aplican unos criterios bastante rigurosos para el sacrificio de animales, que también implicaría una barrera para diferentes disciplinas.



“Pretende prohibir el uso de animales silvestres en educación e investigación, salvo casos muy puntuales. En un país megadiverso como Colombia, significa prohibir los censos e inventarios de muchos grupos faunísticos claves, es decir nos quedaremos sin monitoreo de biodiversidad”, expresó la bióloga Nataly Castelblanco en su cuenta de Twitter.



En ese mismo sentido se advierte que puntos como la prohibición del manejo de animales por personas no capacitadas impediría la formación de biólogos y también frenaría la posibilidad de que comunidades campesinas e indígenas hagan parte de las distintas investigaciones.

Ante la oleada de críticas, el representante Juan Carlos Losada anunció que abrirá espacios de diálogo para escuchar las observaciones y hacer los cambios pertinentes. “Quiero abrir un espacio de diálogo para corregir los puntos del proyecto que están generando inquietudes”, dijo el liberal a varios de los que cuestionaron su proyecto.

Firmé el proyecto de ley para prohibir la experimentación científica en animales porque es momento de dar ese debate en todos los espacios de nuestra sociedad, sobre todo en el Congreso de la República. Mi equipo y yo hemos estado conversando con científicos y personas expertas,… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) August 14, 2023

Por otro lado, ante la polémica, varios reconsideraron su apoyo inicial. La representante Jennifer Pedraza anunció que retiraba su firma. “Debimos consultar más expertos/as, como ha sido nuestro estilo. Fallamos en esto esta vez”, expresó Pedraza, que pidió mayores conceptos del Ministerio de Ciencia.



En cambio, la representante María Fernanda Carrascal mantuvo su apoyo al proyecto y recordó que apenas está comenzando la iniciativa y que puede surtir los cambios necesarios para que no vaya en contravía de la labor científica. “He solicitado al autor principal y a su equipo que escuchen a los diferentes sectores involucrados, incluyendo a la comunidad científica”, dijo Carrascal.