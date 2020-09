Controversia por fallo sobre protesta se trasladó a la arena política

El fallo de la Corte Suprema de Justicia en el cual se le dan al Gobierno una serie de indicaciones para proteger las protestas ciudadanas pacíficas, y la respuesta del Ejecutivo en el sentido de solicitarle a la Corte Constitucional la selección de la tutela que lo motivó para ser revisada, abrió una controversia entre diferentes sectores políticos.



El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui señaló que este fallo debilita la actuación de la Policía al “recortar las herramientas que tiene a su disposición”. Además, advirtió que de este modo “le estamos haciendo un favor a los grupos criminales que han instrumentalizado la protesta social con oscuros intereses”.



En esa misma línea, el senador de la Colombia Justas Libres, John Milton Rodríguez, expresó una “profunda preocupación de que la Corte Suprema de Justicia invada terrenos propios de los poderes Ejecutivo y Legislativo” y apoyó que la Corte Constitucional revise el fallo de la tutela.

De acuerdo con las garantías de los derechos a través de la acción de tutela y aún exigir que el gobierno pida perdón por abuso de poder de algunos miembros de la fuerza pública, pero .... (Sigue Hilo ) — Senador John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) September 23, 2020

No obstante, el parlamentario agregó que está a favor de la reglamentación de la protesta social para la protección de esta y del “perdón que debe pedir el Gobierno Nacional por los abusos de poder de algunos miembros de la Fuerza Pública”.



En otra esfera está la postura del senador de izquierda Gustavo Petro. El congresista opositor señaló en sus redes sociales que “el Gobierno puede pedir revisión y la Corte Constitucional no aceptarla, pero debe cumplir de inmediato el fallo de tutela de la Corte Suprema”.

Dictadura. Si el gobierno no respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, simplemente delinque. A Duque le solicito usar su salidas por televisión para acatar el fallo de la Corte Suprema de justicia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 23, 2020

Además aseguró que “si el Gobierno no respeta” esta decisión del alto tribunal, “simplemente delinque. A Duque le solicito usar su salidas por televisión para acatar el fallo de la Corte Suprema de justicia”.



En esta misma orilla, la representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda, celebró el pronunciamiento de la Corte Suprema, especialmente por las decisiones de suspender el uso de la escopeta calibre 12 en las protestas y que el Gobierno deba pedirle perdón a las víctimas de abuso policial.



El gobierno se burla de la Corte Suprema de Justicia, de la ciudadanía, estigmatiza la protesta social y justifica los asesinatos a jóvenes! pic.twitter.com/q2JOBwldYV — Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 23, 2020

Sin embargo, dijo que le preocupa que el Ejecutivo sea el que deba reglamentar la protesta social y no el Congreso. “Lamentablemente el Ministro (de Defensa) no asume su responsabilidad, sigue hablando de manzanas podridas, de individualizar los casos, cuando esto es un ‘modus operandi’ de la Policía”, sentenció.

