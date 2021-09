¿En qué consiste proyecto que extiende contrato de aprendizaje a egresados?

Toda una polémica se ha generado por la aprobación en primer debate de un proyecto de ley que pretende modificar la vinculación laboral de los jóvenes egresados de educación media, técnica, tecnológica, profesional o del SENA y que los podría dejar, según sectores de oposición con condiciones laborales precarias.

Básicamente la iniciativa lo que busca es que, para mejorar las opciones de empleabilidad de los jóvenes, se permita que los recién egresados y que sean menores de 30 años puedan ser vinculados para su primer empleo mediante un contrato de aprendizaje y no mediante un contrato de trabajo.



Según la iniciativa, “el contrato de aprendizaje se podrá celebrar con jóvenes menores de 30 años de edad, que no hayan tenido previamente contratos laborales formales, ni contratos de aprendizaje, y que sean bachilleres graduados, técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios, todos graduados en instituciones debidamente aprobadas por el Estado”.



“Este proyecto de ley está bien intencionado. Es una iniciativa que complementa la posibilidad de combatir el desempleo en Colombia”, manifestó el senador Gabriel Velasco Ocampo, del Centro Democrático.



Por su parte, el senador José Polo Narváez, de Alianza Verde indicó que “el proyecto en discusión no ataca los problemas estructurales del empleo juvenil. Solo pretende modificar la vinculación de los jóvenes para hacerlo a través de contrato de aprendizaje y no de un contrato de trabajo”.



El contrato de aprendizaje se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico prácticas y en contraprestación estos jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede estar incluso por debajo del salario mínimo.



"Por tal motivo, no se configura como una vinculación laboral, no establece una remuneración salarial, ni garantías laborales, ni está supeditado a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, limitándoles además su campo de acción frente a la negociación colectiva, obviando así las recomendaciones que la OIT ha hecho frente al punto", indicó la Central Unitaria de Trabajadores.



